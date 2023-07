Google Pixel 7 in offerta al minimo storico per il Prime Day

Il Prime 2023 di Amazon non ha deluso le aspettative per quanti attendevano l'offerta per il Google Pixel 7, ultimo top di gamma del colosso di Mountain View. Il prezzo è sceso al minimo storico di 529 euro per il modello da 128GB di memoria interna, disponibile nelle colorazioni Verde cedro e Nero ossidiana. Rispetto al prezzo di listino, pari a 649 euro, oggi risparmi dunque 120 euro.

Google Pixel 7 al minimo storico per il Prime Day di Amazon

Google Pixel 7 è in offerta a un prezzo da medio gamma, in realtà è un vero flagship. Lo è per il suo comparto multimediale, di gran lunga superiore a tutti gli altri telefoni venduti a questa fascia di prezzo. Non a caso è considerato un top cameraphone, con una cam principale da 50MP con apertura focale f/1.9.

Ma lo è anche per l'esperienza d'uso che trasmette all'utente a ogni ora del giorno, in qualsiasi contesto, sia durante la visione di un contenuto multimediale sia durante la navigazione sul web. Esperienza d'uso che qui fa rima con Google Tensor 2, il nuovo processore montato sui nuovi Pixel da Big G.

Una nota a margine per il design. Se i primi Pixel erano un po' anonimo sotto questo punto di vista, oggi la situazione è cambiata in maniera drastica. Il nuovo Pixel 7 è uno smartphone ormai riconoscibilissimo, dal design iconico, che ti farà fare un figurone in qualunque condizione.

Approfitta dell'offerta del Prime Day per portarti a casa Google Pixel 7 al minimo storico di 529 euro. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, puoi anche acquistarlo in 5 comode rate senza interessi da 105,80 euro al mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.