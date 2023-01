Google Pixel 7 in 12 rate senza interessi da 50€ al mese (Amazon)

Conosci già Google Pixel 7, perché altrimenti non saresti qui. Sai già quanto sia goduriosa l'esperienza Pixel, saprai anche la politica di aggiornamenti, sia per il sistema operativo sia per la sicurezza del dispositivo. Forse l'unica cosa che non sai è la più importante: in questo momento su Amazon è in offerta a 607 euro (sconto di oltre 45 euro sul prezzo di vendita consigliato pari a 649 euro), ma soprattutto puoi acquistarlo in 12 comode rate senza interessi da 50 euro al mese.

Ecco, Amazon l'ha rifatto di nuovo. Nessun altro store online ti offre la possibilità di pagare il Pixel 7 (o qualsiasi altro dispositivo mobile) in dodici rate senza interessi. Quando altrove leggi 12 rate, fai conto che di interessi dovrai aggiungere come minimo 50-100 euro. Non pensarci troppo però, perché lo sconto potrebbe anche restare, ma l'opzione delle 12 rate no.

Pixel 7: la comodità delle 12 rate by Amazon

Non serve la carta di credito, non servono conti correnti astronomici, basta semplicemente un abbonamento Prime (se ancora non ce l'hai, ti farà piacere sapere che i primi 30 giorni d'iscrizione sono gratuiti) e una carta di pagamento valida. Lo ripetiamo, non hai bisogno di una carta di credito né di una valutazione creditizia.

Il modello in offerta è in colorazione Bianco ghiaccio, con schermo da 6,3", processore proprietario Google Tensor G2 e 8 GB di RAM. Se il colore non è di tuo gradimento, è in offerta a 605 euro anche il Pixel 7 in colorazione Verde cedro (sì, puoi pagare anche questo in 12 rate senza interessi).

Cogli al volo l'ultima offerta Amazon sul Pixel 7 per approfittare sia dello sconto di oltre 45 euro sul prezzo di listino sia dell'opzione pagamento rateale in 12 rate mensili senza interessi da 50 euro.

