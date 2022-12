Google Pixel 7 con le Pixel Buds A in sconto di 100€ su Amazon (offerta limitata)

Mancano meno di 10 giorni a Natale e Amazon ha scelto di fare un regalo speciale a chi, nel corso degli ultimi mesi, ha pensato e ripensato di acquistare il nuovo Google Pixel 7 senza però mai concludere l'ordine. Stavolta l'offerta è completa: telefono e auricolari Pixel Buds A insieme a soli 649 euro, a fronte di un prezzo di listino pari a 748 euro. E con un articolo venduto e spedito da Amazon non hai nessuna preoccupazione su chi ti vende e spedisce il telefono a un prezzo super. Senza contare che se lo ordini ora, a casa tua arriverà nelle prossime 24 ore.

Trascorri il prossimo Natale insieme a Google Pixel 7

C'è un motivo concreto per cui anche Amazon sottolinei che si tratti di un'offerta limitata. Se provi a fare visita al sito ufficiale, troverai Google Pixel 7 a 649 euro. Da solo, però. Invece l'offerta a sorpresa di Amazon è sì di 649 euro, ma insieme al telefono hai anche gli auricolari Pixel Buds A-Series, il cui valore di mercato oggi è di 99 euro. Di fatto, Amazon te li regala.

Forse, anzi sicuramente, conoscerai la scheda tecnica di Pixel 7 a memoria, per questo non saremo noi a ripetertela. Sai già che è un cameraphone, sai già dell'esperienza d'uso inimitabile di Pixel, sai già degli aggiornamenti fulminei e garantiti per almeno cinque anni. Sai già tutto, non ti resta finalmente che provare finalmente cosa significhi avere tra le mani un Pixel.

Corri a mettere in carrello ora il Google Pixel 7 insieme agli auricolari Pixel Buds A Series a soli 649 euro (le cuffie sono regalate), prima che l'offerta limitata termini per esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.