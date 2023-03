Google Pixel 6a in OFFERTA LIMITATA su Amazon (-24%)

Metto subito le mani avanti, questa è un'offerta a tempo, per cui devi essere velocissimo per riuscire ad avvalerti di questo sconto. Perciò vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Google Pixel 6a a soli 369 euro, invece che 488 euro.

Grazie a questo sconto del 24% avrai un risparmio di ben 119 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Tieni presente che questo è un ritorno inaspettato di un minimo storico. Questo smartphone offre delle prestazioni top a un prezzo che in questo momento è davvero fuori dal normale.

Google Pixel 6a in offerta ancora per pochissimo

Devi essere rapido perché l'offerta scadrà entro poche ore. Google Pixel 6a monta il potente processore Google Tensor con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Offre prestazioni eccezionali e una fluidità pazzesca. Il suo bellissimo display OLED FHD+ da 6,1 pollici con refresh rate fino a 60 Hz ti farà vivere i video e i giochi, per un'esperienza incredibile.

È dotato di un sistema a doppia fotocamera da 12 MP con sensore ultrawide e grandangolo che ti permetteranno di immortalare i tuoi momenti più belli con il minimo sforzo. Potrai sfruttare la tecnologia 5G per navigare su Internet in modo veloce. Ha una super batteria da 4410 mAh in grado di durare per 24 ore consecutive. Si ricarica velocemente e in confezione troverai un caricatore da 30 W.

Non c'è dubbio, a questa cifra è l'affare del giorno. Se vuoi uno smartphone dalle ottime prestazioni a un buon prezzo, questo deve essere tuo. Vai ora su Amazon e acquista Google Pixel 6a a soli 369 euro, invece che 488 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.