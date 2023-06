Google Pixel 6a in OFFERTA Amazon a 100€ in MENO

Se stai pensando di acquistare uno smartphone con ottime caratteristiche senza spendere un'esagerazione, allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mitico Google Pixel 6a a soli 359 euro, invece che 459 euro.

Goditi questo sconto del 22% che ti permette quindi di risparmiare ben 100 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Questo smartphone è un medio gamma dalle prestazioni spettacolari che oggi potrai avere al costo di un entry level.

Google Pixel 6a: offerta Amazon da non perdere

Google Pixel 6a si presenta con un bellissimo display FHD+ da 6,1 pollici e un refresh rate da 60 Hz per goderti immagini e giochi al meglio. Colori vividi e intensi per un'esperienza molto coinvolgente. Ottima sicurezza con Google Tensor e Titan M2 e spinta sull'acceleratore con 6 GB di RAM. In questa versione avrai a disposizione ben 128 GB di memoria interna per archiviare tutto quello che vuoi.

Possiede una bellissima fotocamera grandangolare da 12 MP e obiettivo ultrawide sempre da 12 MP per scatti mozzafiato in qualsiasi condizione di luce. È dotato di una mega batteria che si adatta alle tue esigenze e che è in grado di durare per 24 ore. Inoltre ha una ricarica super veloce.

Fai presto perché le unità disponibili a questo prezzo spariranno in poco tempo. Quindi prima che questo avvenga dirigiti su Amazon e acquista il tuo Google Pixel 6a a soli 359 euro, invece che 459 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

