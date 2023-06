Google Pixel 6a: su Amazon in SUPER SCONTO di 116€

Hai deciso di cambiare il tuo smartphone e ti vuoi garantire un modello che duri e offra delle prestazioni eccellenti. Allora dai un'occhiata a questa offerta che ho scovato su Amazon. Metti subito nel tuo carrello Google Pixel 6a a soli 343,14 euro, invece che 459 euro.

Come puoi notare oggi hai la possibilità di avvalerti di uno sconto del 25% che ti fa risparmiare circa 116 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti permette di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Davvero un'occasione da non perdere per nessun motivo.

Google Pixel 6a: smartphone medio gamma dal prezzo basso

Le specifiche di Google Pixel 6a sono leggermente superiori a un medio gamma, anche se rimane all'interno di questa fascia. Tuttavia a questo prezzo è un ottimo affare. Potrai goderti i tuoi contenuti nel fantastico display OLED da 6,1 pollici FHD+ con refresh rate fino a 60Hz.

Puoi scattare foto meravigliose con la fotocamera grandangolare da 12 MP e obiettivo ultrawide da 12 MP. Possiede una batteria da 4410 mAh garantita per durare 24 ore. Monta il chipset Google Tensor con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Inoltre puoi navigare su Internet in modo veloce grazie alla tecnologia 5G.

Sii rapido perché è un'offerta troppo allettante per durare a lungo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Google Pixel 6a a soli 343,14 euro, invece che 459 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.