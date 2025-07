Google Pixel 10 Pro e Pro XL: ecco le schede tecniche e la data di lancio

Si delinea, man mano, la nuova linea di smartphone premium di Google: Google Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL. Questi dispositivi rappresentano un'evoluzione significativa rispetto alla generazione precedente, combinando design all'avanguardia, prestazioni elevate e innovazioni tecnologiche che promettono di soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti.

Caratteristiche del display

Entrambi i modelli presentano display OLED LTPO con dimensioni di 6,3 pollici per il Pixel 10 Pro e 6,8 pollici per il Pro XL. La frequenza di aggiornamento adattiva, che varia da 1 a 120 Hz, e una luminosità di picco di 3.000 nit garantiscono un'esperienza visiva eccezionale, perfetta per contenuti multimediali e giochi. La protezione è assicurata dal Gorilla Glass Victus 2, applicato sia sul fronte che sul retro, offrendo maggiore resistenza ai graffi e agli urti.

Sotto la scocca

Dal punto di vista delle prestazioni, i nuovi Pixel sono alimentati dal potente processore Tensor G5, abbinato a 16 GB di RAM, assicurando fluidità anche nelle attività più impegnative. Le opzioni di archiviazione variano: il Pixel 10 Pro è disponibile con capacità da 128 GB fino a 1 TB, mentre il Pro XL parte da 256 GB, seguendo una strategia simile a quella adottata da Apple per i suoi modelli di fascia alta.

Comparto fotografico

Un aspetto interessante riguarda il comparto fotografico. Sebbene le specifiche delle fotocamere principali non siano cambiate rispetto alla generazione precedente, con un sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo da 48 MP con zoom ottico 5x, le capacità delle fotocamere macro sono state migliorate. In particolare, il teleobiettivo ora cattura più luce, offrendo immagini macro di qualità superiore, mentre l'ultra-grandangolare consente di mettere a fuoco oggetti fino a 2 cm di distanza.

Non vi abbandoneranno

La batteria del Pixel 10 Pro ha una capacità di 4.870 mAh, mentre il Pro XL è dotato di una batteria da 5.200 mAh, la più grande mai vista su un dispositivo Pixel. Le velocità di ricarica sono state incrementate: 29W per il Pixel 10 Pro e 39W per il Pro XL, con supporto alla ricarica wireless Qi2 da 15W. Inoltre, un sistema di raffreddamento migliorato, grazie a una camera di vapore più grande, garantisce una gestione termica ottimale anche durante l'uso intensivo.

Annuncio e data di lancio

Il lancio ufficiale dei dispositivi è previsto per il 28 agosto, con l'annuncio ufficiale fissato per il 20 agosto. Anche se i prezzi non sono ancora stati rivelati, è probabile che il modello XL abbia un costo superiore, giustificato dalle sue specifiche premium e dall'assenza di una variante base da 128 GB.