Google Pixel 10: annunciata la data d'uscita? Potrebbe essere molto vicina

Il 13 agosto 2024 segnerà una data chiave per il mondo della tecnologia: durante l'evento Made by Google, il colosso di Mountain View, probabilmente, presenterà una nuova gamma di dispositivi, tra cui la serie Google Pixel 10 e il nuovo Pixel Watch 4. La disponibilità nei negozi potrebbe essere prevista per il 20 agosto, con un chiaro intento di ridurre i tempi di attesa rispetto agli anni precedenti.

Google Pixel 10: i nuovi modelli della gamma

La nuova serie di smartphone potrebbe comprendere quattro modelli distinti: Pixel 10 standard, Pro, Pro XL e Pro Fold. Tra le innovazioni più rilevanti, spicca l’aggiornamento del modello base, che per la prima volta introdurrà una configurazione a tripla fotocamera, inclusa l’aggiunta di un teleobiettivo. Tuttavia, alcune limitazioni qualitative lo differenzieranno dai modelli superiori.

I modelli Pro, inclusa la variante pieghevole Fold, manterranno un design simile alla generazione precedente, ma sotto la scocca troveremo il nuovo processore Tensor G5. Questo chip, progettato per offrire prestazioni elevate, sarà il cuore pulsante delle nuove funzionalità AI, come il miglioramento automatico di foto e video e una gestione energetica ottimizzata.

Google Pixel Watch 4: i dettagli del prossimo smartwatch

Sul fronte degli indossabili, il Pixel Watch 4 rappresenterà un significativo passo avanti. Il dispositivo avrà un profilo leggermente più spesso rispetto al suo predecessore, una scelta che probabilmente risponde all’esigenza di ospitare una batteria più capiente. Tra le novità spiccano due pulsanti aggiuntivi, un sistema di ricarica rinnovato e, soprattutto, l’integrazione dell’assistente Gemini AI. Questa intelligenza artificiale avanzata promette di migliorare l’interazione utente-dispositivo, rendendo il Pixel Watch 4 il primo smartwatch di Google a supportare questa tecnologia.

Un altro elemento distintivo del nuovo smartwatch sarà l’adozione del linguaggio di design Material 3 Expressive. Questa evoluzione nell’interfaccia utente Google offrirà un’esperienza più dinamica e personalizzabile, introducendo nuove funzionalità che debutteranno contemporaneamente sulla serie Pixel 10. Applicazioni e widget saranno ottimizzati per migliorare l’esperienza d’uso complessiva, stabilendo nuovi standard di usabilità e design.

Un lancio più rapido rispetto al passato

Rispetto al lancio della precedente generazione, Google sembra voler accelerare il passaggio dalla presentazione alla disponibilità commerciale. Questo cambiamento evidenzia l’intenzione dell’azienda di rispondere più rapidamente alle esigenze del mercato. Con questa nuova offensiva tecnologica, Google mira a consolidare la propria posizione nel competitivo mercato degli smartphone premium.