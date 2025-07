Google Foto: nuove funzioni AI permettono di trasformare le foto in brevi video

Nel panorama sempre più dinamico della fotografia digitale, Google Foto presenta due funzioni AI che promettono di ridefinire l’esperienza degli utenti. Con oltre 1,5 miliardi di persone che affidano i propri ricordi alla piattaforma, Google alza ulteriormente l’asticella dell’innovazione, trasformando la classica gestione delle immagini in un laboratorio creativo all’avanguardia.

L’ultima versione dell’applicazione introduce la nuova scheda Crea, cuore pulsante di una strategia che mira a valorizzare i contenuti digitali attraverso strumenti di intelligenza artificiale avanzata, accessibili sia su dispositivi Android che iOS.

Due strumenti innovativi

Al centro di questa trasformazione troviamo due strumenti innovativi: Photo to Video e Remix. La prima, alimentata dal modello Veo 2, consente agli utenti di dare vita alle proprie fotografie, trasformandole in brevi filmati di sei secondi.

Questa funzione offre due modalità di animazione, permettendo di scegliere tra diverse atmosfere visive e rendendo ogni scatto un’esperienza dinamica e coinvolgente. Che si tratti di un ricordo di viaggio o di un momento quotidiano, Photo to Video trasforma ogni immagine in una narrazione emozionale, espandendo le possibilità creative degli utenti.

La seconda novità, Remix, sfrutta la potenza del modello Imagen per reinterpretare le immagini in molteplici stili artistici. Gli utenti possono così vedere le proprie foto trasformate in opere dal sapore fumettistico, anime, schizzi digitali o persino animazioni 3D.

Trasparenza e autenticità

Un aspetto fondamentale di queste nuove funzioni AI è l’attenzione alla trasparenza e all’autenticità dei contenuti generati. Per questo motivo, Google ha integrato SynthID, un watermark digitale invisibile sviluppato da DeepMind, in entrambe le funzionalità.

Questa tecnologia consente di identificare in modo sicuro e affidabile i contenuti creati dall’intelligenza artificiale, offrendo una garanzia di autenticità sia agli utenti che ai creatori. Nei video realizzati con Photo to Video, oltre al watermark invisibile, sarà presente anche un’impronta visibile, simile a quella già adottata nella suite Gemini, a ulteriore tutela della trasparenza.