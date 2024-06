Google offrirà in futuro Gemini AI agli studenti adolescenti

Google vuole offrire agli studenti adolescenti l’accesso al suo modello di intelligenza artificiale generativa Gemini per aiutarli a scuola. Nelle scorse ore, l'azienda ha rivelato i suoi piani per offrire agli adolescenti che utilizzano gli account educativi dell'azienda l'uso di Gemini. In un post sul blog, Google ha dichiarato che il supporto sarà aggiunto in oltre 100 paesi e in inglese. Ciò avverrà solo per gli studenti che soddisfano i requisiti di età minima stabiliti dai Gemini. Nella maggior parte del mondo, gli studenti con un’età di 13 anni (o superiore) potranno accedere a Gemini senza problemi. Tuttavia, l’età minima nello Spazio Economico Europeo, insieme a Canada, Svizzera e Regno Unito, l’età minima è 18 anni.

Anche gli adolescenti che utilizzano Gemini con i loro account scolastici Google beneficeranno di una protezione aggiuntiva dei dati. L’azienda di Mountain View ha infatti aggiunto: “per garantire che le scuole abbiano sempre il controllo, Gemini sarà disattivato per impostazione predefinita per gli adolescenti finché gli amministratori non sceglieranno di attivarlo nella Console di amministrazione. Dopo averla abilitata, gli amministratori possono installare l'app Web Gemini sui Chromebook in modo che tutti possano accedervi facilmente”.

Google: Gemini controllerà le domande degli utenti per evitare risposte inappropriate

In un altro post sul blog, Google ha inserito maggiori informazioni sul prossimo accesso di Gemini per gli studenti adolescenti. L’azienda afferma di aver messo a punto Gemini con algoritmi e guardrail per impedire che i contenuti inappropriati per gli adolescenti vengano visualizzati nelle risposte dei modelli di intelligenza artificiale, comprese le menzioni di "sostanze illegali o soggette a limiti di età". Se uno studente adolescente pone una domanda a Gemini, Big G afferma che il chatbot AI utilizzerà automaticamente la sua funzione di ricontrollo della risposta per vedere se ci sono "contenuti sul web per corroborare la sua risposta".

L’azienda di Mountain View ha anche annunciato alcuni altri servizi e funzionalità didattiche imminenti. Uno di questi è Google Vids, che consentirà agli insegnanti di creare video per lezioni, panoramiche dei programmi e altro ancora per i loro studenti. Gli studenti potranno anche utilizzare Google Vids per cose come resoconti e saggi di videolibri. Una versione di Google Vids che non utilizza l'intelligenza artificiale generativa verrà lanciata per gli account Google Workspace for Education Plus entro il 2024. Una versione che utilizza l'intelligenza artificiale per realizzare video sarà poi disponibile anche tramite un componente aggiuntivo Gemini per Google Workspace.