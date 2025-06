Google: novità per la ricerca AI, in arrivo i suggerimenti personalizzati

L'intelligenza artificiale continua a cambiare il modo di interagire con la tecnologia, e Google si posiziona in prima linea con l'introduzione di nuove funzionalità di ricerca personalizzata. Questa evoluzione promette di offrire un'esperienza su misura, sfruttando la cronologia delle attività degli utenti per suggerire contenuti rilevanti e pertinenti. Tuttavia, questo progresso solleva anche interrogativi sul confine tra innovazione e privacy.

Nuove etichette

La nuova interfaccia di ricerca di Google introduce prompt dinamici etichettati come "Basato sulla tua attività Google". A differenza dei suggerimenti generici del passato, questi prompt analizzano le ricerche precedenti dell'utente per fornire risposte più mirate. Ad esempio, un utente che cerca informazioni su una serie TV potrebbe ricevere suggerimenti specifici relativi alla produzione, eliminando l'incertezza iniziale e incoraggiando esplorazioni più approfondite.

Una nuova modalità AI

Questa modalità AI rappresenta un cambiamento significativo nella strategia di Google, che mira a consolidare la propria leadership tecnologica e a migliorare l'esperienza dell'utente. Durante l'ultimo evento I/O, l'azienda ha annunciato funzionalità future che ridefiniranno ulteriormente il concetto di ricerca online.

Tra queste spiccano "Search Live" e "Deep Search". La prima consentirà agli utenti di interagire in tempo reale utilizzando fotocamera e voce, mentre la seconda offrirà analisi web approfondite per rispondere a domande complesse. In particolare, l'introduzione delle "capacità agentive" permetterà all'AI non solo di fornire informazioni, ma anche di eseguire compiti complessi, come la creazione di grafici finanziari interattivi.

Attualmente in fase di test

Attualmente, queste innovazioni sono in fase di test e disponibili solo per gli utenti della versione beta dell'app Google su dispositivi Android e iOS negli Stati Uniti, attraverso il Search Lab. Questo approccio limitato consente a Google di raccogliere feedback preziosi e di perfezionare ulteriormente le funzionalità prima di un lancio globale. L'obiettivo è abbattere le barriere che ostacolano l'adozione delle interfacce conversazionali, dimostrando il valore aggiunto di un'AI sempre più intuitiva.