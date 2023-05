Molti associano Google solo al motore di ricerca o a servizi come Maps e Gmail. In verità, Big G vanta anche un ricchissimo listino di hardware con smartphone, smart speaker, dispositivi per la sicurezza e così via. A tal proposito, ti segnalo che su Amazon la Google Nest Cam (con cavo) è acquistabile a soli 69,99€, spedizione compresa. Altro che i 100 euro di listino...

Google Nest Cam: la videocamera di sicurezza oggi costa 30 euro in meno su Amazon

Come è facilmente intuibile, la Google Nest Cam ha lo scopo di garantire la sicurezza del tuo ambiente domestico o ufficio. È in grado di registrare video ad alta definizione, consentendoti di monitorare l'ambiente in tempo reale tramite il tuo smartphone o altri dispositivi smart. La qualità del video è a 1080p, con tanto di HDR e Visione Notturna.

Una caratteristica importante delle telecamere Google Nest Cam è la appena citata visione notturna. Grazie ai LED infrarossi incorporati, questa telecamera può registrare immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo una sorveglianza continua 24 ore su 24.

La videocamera di sicurezza di Google è in grado di rilevare il movimento nell'area monitorata. Quando viene rilevato un'attività, puoi ricevere notifiche sul tuo dispositivo mobile (tramite l'app Google Home) e controllare immediatamente cosa sta accadendo.

Puoi controllare la videocamera utilizzando comandi vocali attraverso un dispositivo Google Assistant o tramite l'app Google Home (es: "Hey Google, fammi vedere il soggiorno"). Inoltre, puoi abbinarla ad altri dispositivi intelligenti nella tua casa, consentendoti di creare un sistema di sicurezza intelligente e personalizzato.

