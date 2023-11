Google mostrerà i profili dei proprietari dei siti web in Ricerca

Google ha introdotto nuovi strumenti per i proprietari di siti web, compresi quelli che gestiscono siti di social media e forum. Questi tool permettono agli utenti di aumentare la visibilità dei propri contenuti nei risultati di ricerca di Google. La prima novità riguarda il supporto per i dati strutturati nella Ricerca Google. Si tratta del formato standardizzato che fornisce informazioni su una pagina e ne classifica il contenuto. Come riportato sul blog ufficiale dell’azienda: “l'implementazione di questi dati strutturati aiuterà a garantire che ciò che la Ricerca mostra in queste funzionalità sia il più accurato e completo possibile”. Ad esempio, con il nuovo markup ProfilePage (utilizzabile con le funzioni Perspective, Discussion e Forum di Google), qualsiasi sito sarà in grado di mostrare i profili dei creator direttamente nei risultati di ricerca di Google, incluse informazioni come nome, foto profilo, numero di follower o popolarità dei loro contenuti.

Per quanto riguarda il markup DiscussionForumPosting, questo aiuterà Google a riconoscere meglio le conversazioni che provengono da qualsiasi forum online o sito di discussione sul web. Mentre Google può già identificare un certo numero di forum importanti nei suoi risultati di ricerca (ad esempio Reddit), questo markup consentirebbe anche ad altri siti più piccoli di essere meglio indicizzati, classificati e classificati dal nuovo algoritmo di Google. Ciò include i siti di domande e risposte, che hanno il proprio markup, ma anche forum inerenti a discussioni generali.

Google: nuove modifiche per Search Console e SGE

Per supportare i proprietari dei siti nell'implementazione di queste modifiche, Google sta aggiornando la sua Search Console con nuovi report che mostreranno ad esempio errori, avvisi ed elementi validi relativi alle loro pagine contrassegnate. Queste funzionalità saranno disponibili anche nel Rich Results Test in modo che i proprietari dei siti possano testare e convalidare eventuali modifiche al markup. L'azienda sta inoltre testando il proprio motore di risposta AI generativo, Search Generative Experience, e ha recentemente annunciato un esperimento che consentirà agli utenti di inserire le note alle pagine web. Probabilmente si tratta di un modo di aggirare le limitazioni di Reddit, che ha deciso di far pagare le sue API se i dati del forum vengono usati per addestrare intelligenza artificiale generativa. Se le note alle pagine web dovessero funzionare, Google avrà effettivamente creato il proprio competitor Reddit, ma per ora la funzionalità rimane soltanto un test.