Google Messaggi usa l’AI per rilevare SMS o MMS fraudolenti

Google Messaggi sta introducendo una funzionalità AI che mira ad aiutare a proteggere gli utenti Android dalle truffe tramite messaggi di testo. Il nuovo strumento di rilevamento delle truffe basato su AI è stato annunciato insieme ad altre nuove funzionalità, tra cui la condivisione della posizione in tempo reale nell'app "Trova il tuo telefono" per gli utenti Android e funzionalità specifiche per i possessori di Pixel. Quest’ultime includono il supporto per lo streaming multicamera e le nuove opzioni di conversione da testo a immagine in Pixel Studio.

Il rilevamento delle truffe in Google Messaggi funziona monitorando in tempo reale SMS, MMS e RCS per individuare schemi sospetti. Rilevata una probabile truffa, l’app mostrerà un messaggio di avviso che consente di ignorarla rapidamente o segnalarla e bloccare il mittente. Google afferma che la funzionalità è progettata per affrontare le "truffe tramite testo conversazionale che iniziano in modo innocente" prima di avviare in seguito schemi ingannevoli. Come affermato da Alberto Pastor Nieto, senior product manager di Google Messaggi: "i sistemi antispam tradizionali sono incentrati sulla protezione degli utenti prima che inizi la conversazione. Inoltre, sono meno efficaci contro queste ultime tattiche dei truffatori che diventano pericolosi a metà conversazione e utilizzano tecniche di ingegneria sociale. Per proteggere meglio gli utenti, abbiamo investito in nuovi modelli AI capaci di rilevare modelli sospetti e inviare avvisi in tempo reale nel corso di una conversazione, dando priorità alla privacy degli utenti".

Google Messaggi: protezione antispam rispetterà la privacy degli utenti

Scam Detection di Google Messaggi verrà lanciato in inglese e distribuito inizialmente negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada. Big G afferma che presto arriverà anche in altri paesi. La funzionalità è attiva di default e monitora solo le conversazioni con persone che non sono salvate nell'elenco dei contatti. Google afferma che tutta l'elaborazione dei messaggi avviene sul dispositivo per mantenere private le conversazioni degli utenti. La funzionalità può essere disattivata nelle impostazioni di Protezione antispam di Google Messaggi.

Un'altra funzionalità che inizia a essere distribuita agli utenti Android è la possibilità di condividere informazioni sulla posizione in tempo reale con "contatti fidati" nell'app Trova il tuo telefono. Google afferma che i dati sulla posizione sono "archiviati in modo sicuro". Inoltre, gli utenti possono selezionare con chi vogliono condividere la loro posizione e per quanto tempo. L'app eliminerà poi "promemoria regolari" su con chi vengono condivise queste informazioni. Google sta inoltre rilasciando funzionalità aggiuntive disponibili solo sui dispositivi Pixel, come collegamenti alle videocamere GoPro e tanto altro. Tutte le nuove funzionalità di Google sono già state rilasciate. Tuttavia, potrebbero volerci alcune settimane prima che compaiano sui dispositivi supportati.