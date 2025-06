Google Messaggi si aggiorna e introduce una funziona molto apprezzata già su WhatsApp

Google Messaggi si rinnova con un importante aggiornamento che introduce nuove funzionalità, rendendo l'app di messaggistica di Google più competitiva nel panorama delle comunicazioni digitali. Tra le novità principali troviamo la possibilità di posticipare le notifiche con la funzione Snooze, l'opzione Cancella per tutti per eliminare i messaggi inviati anche per i destinatari, una maggiore personalizzazione RCS per le chat di gruppo e una serie di miglioramenti grafici.

Snooze per le notiiche

La funzione Snooze per le notifiche è finalmente disponibile nella versione stabile dell'app. Con questa opzione, gli utenti possono mettere in pausa le notifiche delle conversazioni in modo semplice e intuitivo.

Basta una pressione prolungata sulla chat desiderata e la selezione dell'icona dell'orologio per scegliere tra quattro intervalli temporali predefiniti: 1 ora, 8 ore, 24 ore o indefinitamente. Le conversazioni silenziate appariranno in grigio e saranno contrassegnate da un'icona specifica. Per disattivare la modalità snooze, sarà sufficiente ripetere il procedimento, garantendo così un controllo totale sulle notifiche ricevute.

Cancella per tutti

Un'altra innovazione significativa riguarda la funzione Cancella per tutti, che consente di eliminare i messaggi già inviati nelle conversazioni RCS. Questa funzionalità, molto richiesta dagli utenti, permette di rimuovere un messaggio per tutti i partecipanti della chat, semplicemente tenendo premuto sul messaggio e selezionando l'opzione desiderata.

È importante sottolineare che, per i destinatari con versioni obsolete dell'app, i messaggi eliminati potrebbero essere ancora visibili. In alternativa, è disponibile l'opzione "Cancella per me", che consente di cancellare il messaggio esclusivamente dal proprio dispositivo, offrendo così maggiore flessibilità e controllo.

Personalizzazione RCS

La personalizzazione RCS rappresenta un ulteriore passo avanti per migliorare l'esperienza utente nelle chat di gruppo. Gli utenti possono ora rinominare le conversazioni di gruppo e personalizzarne l'aspetto, sostituendo la tradizionale griglia di avatar con un'immagine a loro scelta. È possibile caricare una propria immagine o selezionare una delle illustrazioni preimpostate offerte da Google, rendendo ogni chat unica e riconoscibile.

Oltre alle funzionalità pratiche, l'aggiornamento include anche un redesign della schermata "Nuova chat", che ora mostra in modo più chiaro lo stato RCS delle conversazioni. Una nuova etichetta dedicata è stata posizionata sulla destra per indicare lo stato del protocollo, integrandosi perfettamente con il supporto al tema Dynamic Color. Questa funzionalità, già disponibile nella versione stabile, garantisce un'interfaccia utente moderna e coerente con il resto del sistema operativo Android.