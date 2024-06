Google Messaggi e RCS: chattare con iPhone diventa più facile

Finalmente, la comunicazione tra utenti iPhone e Android tramite Google Messaggi e il servizio RCS (Rich Communication Services) diventa una realtà. Questa importante novità è stata introdotta con l'aggiornamento di iOS 18 Beta 2 negli Stati Uniti, offrendo una maggiore integrazione tra le due piattaforme, sebbene con qualche limite.

Per attivare l'opzione "RCS Messaging" su iPhone, gli utenti devono andare su Impostazioni, selezionare App, poi Messaggi, e attivare l'opzione corrispondente. Attualmente, questa funzionalità è disponibile solo con operatori come AT&T, T-Mobile e Verizon, escludendo per il momento gli MVNO come Google Fi. Una volta attivata, gli utenti iPhone possono scambiare messaggi con utenti Android che utilizzano RCS.

Quando si apre una conversazione con un utente iPhone su Google Messaggi, nel campo di testo apparirà la scritta "Messaggio RCS". Questo significa che le notifiche di consegna e lettura, gli indicatori di scrittura e l'invio di immagini e video ad alta risoluzione funzionano correttamente, proprio come avviene tra dispositivi Android che utilizzano RCS.

I limiti di questo strumento innovativo

Tuttavia, ci sono ancora dei limiti. Google Messaggi segnala che la conversazione non è crittografata end-to-end (E2EE) con un'icona a forma di lucchetto sbarrato. Questo avviene perché Google offre la propria crittografia E2EE per le conversazioni individuali e di gruppo su Android, mentre Apple preferisce che la crittografia venga implementata direttamente nello standard universale RCS. È probabile che Google si adatterà alla soluzione definitiva scelta dall'intero settore in futuro.

Un altro aspetto da considerare riguarda la mancanza di alcune impostazioni nelle conversazioni con utenti iPhone. Non è possibile attivare o disattivare l'opzione "Invia solo SMS e MMS" per specifici contatti, né visualizzare lo stato della crittografia E2EE, a meno che il contatto non sia passato da Android a iOS e la crittografia fosse attiva in precedenza.

Nelle chat di gruppo, invece, è possibile modificare il nome del gruppo e sincronizzarlo con tutti i partecipanti, oltre ad avere l'opzione di abbandonare il gruppo. Google prevede di aggiornare Google Messaggi prima del lancio ufficiale di iOS 18 in autunno per risolvere queste incongruenze.