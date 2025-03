Google Meet migliora gli sfondi AI con nuovi stili preimpostati

Big G sta lanciando alcuni aggiornamenti per gli sfondi personalizzati e generati dall'intelligenza artificiale in Google Meet. L'app per videoconferenze ora presenta un modello di generazione delle immagini aggiornato, che secondo l'azienda "migliorerà significativamente l'aspetto visivo e la qualità degli sfondi generati, rappresentando al contempo meglio le richieste degli utenti". Gli sfondi personalizzati in Google Meet aiutano a limitare le distrazioni o a salvare gli utenti da possibili imbarazzi in una stanza disordinata. La possibilità di sfocare gli sfondi delle riunioni e aggiungere immagini personalizzate è disponibile sul web dal 2020. In seguito, è stato introdotto nelle versioni Android e iOS dell'app per videoconferenze.

Più di recente, gli utenti possono usare l’AI generativa per creare immagini di sfondo per Meet usando prompt di testo e selezionando stili. È possibile creare sfondi di immagini prima di iniziare una riunione o quando ci si trova nel mezzo. Con il nuovo aggiornamento, il generatore di immagini AI di Google Meet offre una qualità migliorata e un'ampia gamma di stili e temi. Gli utenti possono scegliere tra i diversi stili preimpostati aggiuntivi durante la generazione delle immagini. Questi includono: ufficio professionale, libreria, soggiorno elegante, soggiorno accogliente, spiaggia tropicale, castello fantasy e astronave fantascientifica.

Questi aggiornamenti vengono inviati con una pianificazione di due settimane agli utenti di Google Workspace Business Standard e Plus Enterprise Standard e Plus. Lo stesso vale per gli utenti che usano componenti aggiuntivi Gemini Education o Gemini Education Premium. Google ha affermato che saranno disponibili anche per coloro che hanno acquistato i componenti aggiuntivi Gemini Business, Gemini Enterprise e AI Meetings and Messages, che ora sono stati interrotti. Gli amministratori di Workspace possono controllare se gli utenti della propria organizzazione possono cambiare gli sfondi in Google Meet. Questi possono abilitare/disabilitare la possibilità di creare sfondi andando su Console di amministrazione, poi App, Google Workspace, Impostazioni per Google Meet e, infine, Impostazioni video Meet.