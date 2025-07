Google Meet migliora con l'AI: riassunti e azioni direttamente via email

Google Meet si arricchisce di nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di rendere le riunioni virtuali più produttive e i follow-up più semplici. Tra le principali novità, spiccano i miglioramenti alla funzione Take notes for me, l'introduzione di riassunti delle riunioni automatici, suggerimenti di azioni suggerite e nuovi controlli avanzati per i moderatori.

Takes notes for me

La piattaforma di videoconferenze di Google ha recentemente potenziato la funzione Take notes for me, inizialmente lanciata lo scorso agosto. In passato, questa funzione si limitava a inviare un link a un documento contenente la trascrizione e il riassunto della riunione. Con il nuovo aggiornamento, gli utenti riceveranno direttamente via email un riepilogo completo della discussione, accompagnato da un elenco di "prossimi passi suggeriti". Questo miglioramento consente agli utenti di accedere immediatamente alle informazioni principali, senza la necessità di aprire applicazioni aggiuntive, e di avere sotto controllo sia i punti chiave discussi che le azioni da intraprendere successivamente.

Controlli avanzati per i moderatori

Un'altra importante novità riguarda i controlli avanzati per i moderatori delle riunioni. Gli organizzatori possono ora personalizzare chi riceverà le note generate dall'AI, scegliendo tra diverse opzioni: tutti i partecipanti, solo i membri della stessa organizzazione o esclusivamente gli organizzatori. Una volta configurata, questa preferenza sarà applicata automaticamente anche alle riunioni ricorrenti della stessa serie, migliorando l'efficienza e la personalizzazione dell'esperienza utente.

Rollout già iniziato

Il rollout di queste nuove funzionalità è già iniziato, ma potrebbe richiedere più di due settimane per raggiungere tutti gli utenti idonei. Come di consueto, coloro che partecipano al programma Rapid Release avranno accesso in anteprima. Tuttavia, non tutti gli abbonati a Google Workspace potranno beneficiare di queste innovazioni. Le funzionalità avanzate saranno disponibili esclusivamente per i piani Business Standard e Plus, Enterprise Standard e Plus, per gli utenti Gemini AI Enterprise e per coloro che dispongono degli add-on AI Meetings & Messaging.