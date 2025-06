Google Maps si aggiorna: nuove funzioni per risparmiare carburante e focus sulle ZTL

Google Maps nel corso del 2025 si trasformerà in un assistente per la mobilità sostenibile, grazie a nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Con oltre 1.000 zone a traffico limitato in Europa, 125.000 chilometri di piste ciclabili mappate e un risparmio stimato di 2,7 milioni di tonnellate di CO₂, il prossimo aggiornamento promette di ridefinire il modo in cui ci spostiamo. A ciò si aggiunge una riduzione del 30% nei tempi di attesa ai semafori, segno tangibile di un impegno verso una mobilità più efficiente.

Una nuove versione di Google Maps

La nuova versione di Google Maps non sarà più soltanto una mappa digitale, ma un alleato indispensabile per chi desidera adottare uno stile di vita più green. Grazie a una pianificazione dei percorsi ecologici basata sull’intelligenza artificiale, l’app suggerirà alternative all’automobile quando i tempi di percorrenza risultano simili. Questa funzionalità, già testata in 60 città, ha dimostrato di essere un potente strumento per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, offrendo soluzioni pratiche e sostenibili agli utenti.

Funzioni dedicate ai ciclisti

Per gli amanti delle due ruote, l’aggiornamento include mappe dettagliate dedicate ai ciclisti, complete di informazioni su traffico e pendenze. Queste nuove funzionalità si riveleranno particolarmente utili in grandi metropoli europee come Berlino, Milano, Madrid e Vienna, garantendo maggiore sicurezza e consapevolezza nei tragitti in bicicletta. I turisti e i residenti potranno così esplorare le città in modo più sostenibile, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale.

Minimizzare il consumo di carburante

Coloro che non possono fare a meno dell’automobile non saranno trascurati. L’app offrirà infatti percorsi ottimizzati per minimizzare il consumo di carburante, tenendo conto di fattori come pendenze e condizioni del traffico. Questa funzionalità, disponibile globalmente, ha già dimostrato la sua efficacia nel 2024, con un risparmio di emissioni equivalente a tenere 630.000 auto a benzina ferme per un anno intero. Un traguardo significativo per la mobilità urbana.

Focus sulle ZTL

Un’altra novità importante riguarda il supporto per le zone a traffico limitato (ZTL), particolarmente rilevante per gli automobilisti europei. L’app notificherà agli utenti se il loro veicolo è autorizzato ad accedere a determinate aree, evitando multe e disagi. Questo sistema sarà implementato in numerose città di Italia, Svezia e Austria, rendendo più semplice e sicura la gestione degli spostamenti.

Project Green Light

Tra le innovazioni più interessanti spicca il Project Green Light, attivo al momento in sole 20 città europee. Questa iniziativa utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare i tempi dei semafori, riducendo i tempi di attesa fino al 30%. Il risultato è un miglioramento significativo del flusso del traffico urbano, che contribuisce a una mobilità più fluida ed efficiente.