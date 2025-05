Google Maps introduce le icone auto personalizzate su Android Auto e CarPlay

La personalizzazione nell'ambito della navigazione digitale compie un nuovo passo avanti grazie all'ultimo aggiornamento di Google Maps, che introduce la possibilità di modificare l'icona del veicolo durante i viaggi. Questa funzionalità, disponibile sia per gli utenti di Android Auto che di CarPlay, offre una maggiore libertà di scelta e migliora l'esperienza utente.

Diversi veicoli: un processo semplice e intuitivo

Questa novità rappresenta una svolta significativa rispetto al tradizionale puntino blu o alla classica freccia direzionale. Gli automobilisti possono ora selezionare tra diverse tipologie di veicoli, tra cui auto, SUV e camion, con la possibilità di personalizzarne il colore secondo le proprie preferenze. Questa nuova opzione non solo aggiunge un tocco estetico, ma rende la navigazione più coinvolgente e su misura per l'utente.

Il processo di personalizzazione è semplice e intuitivo. Gli utenti possono accedere alle impostazioni tramite l'app Google Maps sul proprio smartphone. Una volta selezionata l'icona desiderata, le modifiche si riflettono automaticamente sui display dei veicoli compatibili con Android Auto o CarPlay. Tuttavia, è necessario disconnettere e riconnettere il dispositivo mobile per visualizzare le modifiche. È importante notare che questa funzionalità non consente di effettuare modifiche direttamente dal display dell'auto, un aspetto che alcuni utenti hanno evidenziato come migliorabile.

Una funzione già proposta da Waze

L'offerta comprende cinque diversi modelli di icone auto personalizzate, ognuno con colori modificabili, oltre a tre icone classiche con colorazioni predefinite. Per chi non utilizza Android Auto o CarPlay, l'icona può essere cambiata anche durante la navigazione attiva, grazie a un pulsante dedicato nell'interfaccia dell'app.

Questa evoluzione si allinea con le funzionalità già offerte da Waze, un'altra app di navigazione appartenente a Google, che in passato aveva introdotto opzioni di personalizzazione simili. Nonostante alcuni utenti abbiano segnalato margini di miglioramento, come l'impossibilità di personalizzare l'icona direttamente dal display dell'auto, la funzionalità è stata accolta positivamente dalla comunità degli automobilisti.

Un'app in continuo aggiornamento

L'aggiornamento di Google Maps non si limita a migliorare l'aspetto estetico, ma rientra in una strategia più ampia di continuo miglioramento delle applicazioni. Recentemente, Google ha introdotto altre innovazioni significative, come la scansione di screenshot per salvare luoghi di interesse e il completo rinnovamento dell'interfaccia su Android.