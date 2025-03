Google Maps: eliminati dati di Timeline per alcuni utenti

Gli utenti di Google Maps si sono lamentati di recente su siti come Reddit che i loro dati Timeline, ovvero la cronologia dei luoghi in cui sono stati, erano scomparsi. Ora, Google ha confermato di aver cancellato accidentalmente i dati e che chiunque non stesse utilizzando i backup cloud di Google è sfortunato. Come dichiarato dalla portavoce di Google, Genevieve Park, in un'e-mail al sito The Verge: “Abbiamo riscontrato brevemente un problema tecnico che ha causato l'eliminazione dei dati di Timeline per alcune persone. Quasi tutti coloro che hanno backup di Timeline crittografati saranno in grado di ripristinare i propri dati; sfortunatamente coloro che non avevano i backup abilitati non saranno in grado di recuperare i dati persi”.

Google Maps: rilasciate le istruzioni per recuperare i dati di Timeline

In un post di Reddit individuato da Android Authority, gli utenti hanno segnalato di aver ricevuto una dichiarazione simile in un'e-mail da Google. Questa includeva istruzioni per recuperare i dati per coloro che avevano attivato la funzionalità di backup su cloud dell'app. Per vedere se tale funzionalità è attiva, basta toccare l'icona utente nell'app Google Maps per iOS o Android. In seguito, scegliere "La tua cronologia" e cercare un'icona a forma di nuvola con una freccia al suo interno (attiva) o una linea che la attraversa (disattivata). Infine, sarà necessario toccare tale icona per modificare le impostazioni di backup.

Google ha avvisato gli utenti la scorsa estate che stava passando all'archiviazione sul dispositivo per i dati sulla posizione di Google Maps. Ciò significava che gli utenti potevano tenere traccia della cronologia della propria posizione su Maps senza che venisse tracciata sui server di Google Ciò era una buona notizia per la privacy, ma comporta il rischio che scompaia all'improvviso, come dimostra il "problema tecnico" di Big G. Google Maps consente di esportare i dati della cronologia della posizione in un file. Tuttavia, le istruzioni di Google per il recupero dei dati di Timeline non includono alcun modo ovvio per reimportare i dati che non coinvolga i server di backup cloud.