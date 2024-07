Google Maps: ecco due novità attesissime dagli utenti iPhone

Google Maps ha finalmente introdotto il tachimetro e i limiti di velocità per gli utenti iPhone e CarPlay, una novità attesa da oltre cinque anni. Queste funzionalità, già disponibili su Android dal 2019, permetteranno ora anche agli utenti iPhone di evitare multe per eccesso di velocità e di guidare in modo più sicuro e consapevole.

Google ha iniziato a distribuire globalmente queste funzionalità per iPhone. Una volta avviata la navigazione su Google Maps, la velocità del veicolo viene visualizzata in chilometri o miglia, a seconda della regione in cui ci si trova. La scorsa settimana, TechCrunch aveva notato l'apparizione dei nuovi limiti di velocità su Google Maps in India, e Google ha successivamente confermato che il rollout delle funzionalità sarà globale.

Per attivare il tachimetro e i limiti di velocità su Google Maps per iPhone, gli utenti devono toccare l'immagine del proprio profilo nell'app e andare in Impostazioni > Navigazione > Opzioni di guida. Una volta abilitata la funzione, l'indicatore di velocità cambierà colore per avvisare l'utente quando si supera il limite stabilito nella zona, rendendo la guida più sicura e conforme alle norme stradali.

Anche gli utenti iPhone potranno beneficiare di queste funzionalità

È importante notare che Google specifica, in una pagina di supporto, che il tachimetro mostra la velocità del veicolo "solo a scopo informativo". Pertanto, per confermare la velocità effettiva di guida, gli utenti sono sempre consigliati di fare affidamento sul tachimetro del proprio veicolo.

Questa implementazione arriva dopo che la funzionalità era stata introdotta su Android nel 2019 e inizialmente limitata ad alcuni mercati selezionati. Successivamente, a maggio dello stesso anno, è stata estesa a oltre 40 paesi. Ora, con questa nuova aggiunta, gli utenti iPhone e CarPlay possono finalmente beneficiare delle stesse comodità e funzionalità, migliorando la loro esperienza di navigazione.

L'introduzione del tachimetro e dei limiti di velocità su Google Maps per iPhone e CarPlay rappresenta un significativo miglioramento per gli utenti. Queste funzionalità non solo aiutano a evitare multe per eccesso di velocità, ma contribuiscono anche a una guida più sicura e consapevole.