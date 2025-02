Google Lens: update potenzia l'applicazione su iPhone

La tecnologia di riconoscimento delle immagini di Google Lens è stata aggiornata con due nuove funzionalità. Gli utenti ora hanno una nuova opzione Lens mentre navigano sul web sul loro iPhone tramite l'app Google o il browser Chrome. Questi possono usare gesti, come ad esempio disegnare, evidenziare o toccare per selezionare e cercare ciò che è sullo schermo. Per usare la nuova opzione in Chrome, basta toccare il pulsante del menu selezionare "Cerca nella schermata con Google Lens". Sull'app Google, toccare il menu a tre punti e selezionare "Cerca in questa schermata" per usare la stessa funzionalità. Google Lens può identificare diversi oggetti come piante, prodotti o punti di riferimento, confrontandoli con un database di immagini indicizzate dal web. L'anno scorso, Google Lens è stato aggiornato con funzionalità di interazione vocale e la possibilità di cercare elementi nelle vicinanze registrando una clip video.

Google Lens: le panoramiche AI appariranno più spesso nei risultati

Il motore di ricerca di Big G è già leader di mercato e l'azienda dichiara che Google Lens viene utilizzato per oltre 20 miliardi di ricerche visive ogni mese. Come ricorda l’azienda di Mountain View: "Che tu stia leggendo un articolo, acquistando un prodotto o guardando un video, puoi usare questa funzione per eseguire rapidamente una ricerca visiva durante la navigazione, senza dover fare uno screenshot o aprire una nuova scheda". L'azienda ha aggiunto che un futuro aggiornamento renderà la nuova opzione Google Lens accessibile tramite un'icona nella barra degli indirizzi di Chrome. Tale esperienza è simile a quella che Lens offre nella versione desktop del browser. La nuova funzione ha iniziato a essere distribuita a livello globale questa settimana sia su Chrome che sull'app Google per iOS.

Google sta inoltre espandendo le panoramiche AI ​​per apparire più spesso nei risultati di Lens, senza dover aggiungere una domanda alla tua ricerca visiva. Ad esempio, quando si tocca l'icona della fotocamera nella barra di ricerca per fare clic su una foto con Lens, verrà visualizzata una panoramica AI per descrivere ciò che l’utente sta guardando, insieme a link a risorse. L'aggiornamento delle panoramiche AI ​​è in fase di distribuzione per gli utenti di lingua inglese nelle regioni supportata dall'app Google per Android e iOS. Naturalmente, arriverà presto su Chrome su dispositivi desktop e mobili.