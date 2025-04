Google lancia lo strumento 'Results About You': un'arma contro la diffusione dei dati personali

Nel mondo sempre più digitale di oggi, la gestione della privacy online è diventata una priorità per molti utenti. Google ha recentemente lanciato uno strumento innovativo chiamato "Results About You", progettato per offrire agli utenti un maggiore controllo sui propri dati personali che appaiono nei risultati di ricerca. Questa funzione aiuta gli utenti a gestire e controllare come le proprie informazioni personali appaiono nei risultati di ricerca. Accessibile tramite l'app Google o la sezione "La mia attività", consente di individuare facilmente risultati contenenti nome, email o numero di telefono.

Una volta identificato un risultato, è possibile richiederne la rimozione direttamente, oppure, se il contenuto è stato aggiornato o eliminato ma compare ancora nei risultati, si può richiedere un aggiornamento del link. Questo strumento si concentra sulla privacy dell’utente, offrendo un monitoraggio proattivo: Google infatti analizza costantemente nuovi risultati e invia notifiche se vengono trovate informazioni personali.

Gli utenti hanno il pieno controllo su ciò che gli altri possono vedere di loro nei risultati di ricerca, inclusa la possibilità di limitare ciò che viene mostrato quando qualcuno cerca il loro numero di telefono o indirizzo email.

Un panorama invaso da broker di dati

Il panorama digitale è invaso da broker di dati , aziende che raccolgono, analizzano e vendono dati personali degli utenti. Questi dati, spesso utilizzati per scopi pubblicitari o analitici, rappresentano una minaccia crescente alla privacy individuale. In risposta, strumenti come "Results About You

Nonostante le iniziative di aziende come Google, molti utenti si rivolgono a servizi specializzati come DeleteMe e Optery per una gestione più approfondita della loro presenza digitale. Questi servizi offrono la rimozione proattiva delle informazioni personali da database pubblici e piattaforme online, lavorando direttamente con i broker di dati per garantire una maggiore protezione. La crescente popolarità di tali strumenti evidenzia quanto sia cruciale per gli utenti avere accesso a soluzioni affidabili per proteggere la propria privacy.