Google lancia Imagen 4 e Imagen 4 Ultra su AI Studio... ma non per sempre

Google ha recentemente lanciato Imagen 4, il suo modello avanzato per la generazione immagini da testo, disponibile gratuitamente per un periodo limitato su AI Studio. Questo segna un importante passo avanti per l'azienda nel settore dell'intelligenza artificiale generativa, con un'offerta che promette di ridefinire gli standard qualitativi.

Le caratteristiche di Imagen 4

Il nuovo Imagen 4 rappresenta un'evoluzione significativa rispetto alle versioni precedenti, grazie a miglioramenti nella qualità delle immagini generate e una maggiore accuratezza nella riproduzione dei testi all'interno delle immagini.

Per gli utenti, il costo del servizio standard è fissato a 0,04 dollari per immagine, mentre la versione premium, denominata Imagen 4 Ultra, offre una fedeltà ancora maggiore ai prompt testuali al prezzo di 0,06 dollari per immagine. Questa versione premium si posiziona come una soluzione ideale per i professionisti creativi che necessitano di risultati di altissima qualità.

Promozione a tempo

Nonostante l'accesso gratuito rappresenti un'opportunità interessante, Google ha chiarito che si tratta di una promozione a tempo limitato. Inoltre, per gli abbonati al servizio Gemini, l'accesso ai nuovi modelli sarà disponibile nelle prossime settimane, ma esclusivamente per coloro che dispongono di sottoscrizioni a pagamento. Questa strategia sottolinea l'approccio dell'azienda nel riservare le tecnologie più avanzate agli utenti premium, consolidando la sua posizione nel mercato competitivo dell'AI generativa.

Competizione con altri leader del settore

Con questa iniziativa, Google si pone in diretta competizione con altre aziende leader del settore come OpenAI, proponendo un'offerta che combina costi accessibili con prestazioni tecniche di alto livello. Questo rende Imagen 4 e Imagen 4 Ultra strumenti versatili, adatti sia agli utenti occasionali che ai professionisti del settore creativo.

La scelta di lanciare questi modelli su AI Studio si inserisce in una strategia più ampia di Google, volta a posizionare questa piattaforma come punto di riferimento per sviluppatori e creativi. Grazie a un ambiente flessibile, AI Studio permette agli utenti di sperimentare con i modelli di generazione di immagini, offrendo pieno controllo su costi e funzionalità.