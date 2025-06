Google lancia Gemini CLI: l'IA open source arriva nel terminale

Un nuovo strumento di intelligenza artificiale arriva direttamente nel terminale degli sviluppatori. Si tratta di Gemini CLI, una soluzione innovativa e open source appena lanciata da Google, progettata per semplificare e potenziare i flussi di lavoro degli sviluppatori. Con un’offerta che include fino a 60 richieste al minuto e 1.000 al giorno senza costi, questo tool integra la potenza del modello Gemini 2.5 Pro con un contesto di 1 milione di token, supporto per automazioni avanzate e integrazione diretta con Google Search. Un pacchetto completo che promette di trasformare il modo in cui gli sviluppatori lavorano quotidianamente.

La disponibilità gratuita di Gemini CLI segna un passo significativo verso l’accessibilità dell’intelligenza artificiale per tutti gli sviluppatori, consentendo loro di sfruttare tecnologie avanzate senza barriere economiche.

Caratteristiche distintive di Gemini CLI

Gemini CLI si distingue per una serie di funzionalità avanzate che lo rendono uno strumento indispensabile per gli sviluppatori:

ricerca integrata : la possibilità di fornire al modello informazioni aggiornate dal web grazie all’integrazione con Google Search.

: la possibilità di fornire al modello informazioni aggiornate dal web grazie all’integrazione con Google Search. Compatibilità con Model Context Protocol : supporto per l’estensibilità tramite plugin e moduli aggiuntivi, consentendo una personalizzazione avanzata.

: supporto per l’estensibilità tramite plugin e moduli aggiuntivi, consentendo una personalizzazione avanzata. Personalizzazione completa : gli sviluppatori possono adattare i prompt alle loro esigenze specifiche, rendendo lo strumento altamente flessibile.

: gli sviluppatori possono adattare i prompt alle loro esigenze specifiche, rendendo lo strumento altamente flessibile. Capacità di automazione: integrazione diretta in script esistenti per eseguire operazioni ripetitive in modo rapido ed efficiente.

Queste caratteristiche rendono Gemini CLI una scelta ideale per chi cerca strumenti per sviluppatori che combinino innovazione, flessibilità e semplicità d’uso.

Procedura di installazione e utilizzo

Per iniziare a utilizzare Gemini CLI, è necessario avere installato Node.js 18 o versioni successive. L’installazione può essere effettuata facilmente con il comando:

npx https://github.com/google-gemini/gemini-cli

In alternativa, per un accesso più rapido e comodo, è possibile installare lo strumento globalmente utilizzando il comando:

npm install -g @google/gemini-cli

Essendo un progetto open source, il codice completo è disponibile su GitHub. Questo consente agli sviluppatori non solo di esaminare il funzionamento interno dello strumento, ma anche di contribuire al suo miglioramento attraverso modifiche e suggerimenti.

Soluzioni per utilizzo professionale

Per gli sviluppatori e le aziende che necessitano di funzionalità avanzate o di un utilizzo professionale, Google offre opzioni a pagamento attraverso Google AI Studio, Vertex AI e licenze specifiche come Gemini Code Assist Standard ed Enterprise. Queste soluzioni includono funzionalità come la gestione di agenti multipli e l’uso di modelli personalizzati, ideali per soddisfare esigenze aziendali complesse.