Google lancia Gemini 2.0 e Deep Research gratis su mobile

Google ha annunciato il lancio dei nuovi modelli Gemini 2.0, inclusi l’innovativo Flash Thinking (sperimentale), su web, Android e iOS gratis. Come di consueto, i nuovi modelli sono disponibili prima su gemini.google.com, seguiti dalle app mobili nei giorni successivi. La disponibilità è ora più ampia, con tutti gli utenti Gemini (gratuiti) che possono accedere a Flash Thinking 2.0. Inoltre, Google ha aggiornato la dicitura “sperimentale”, mettendola tra parentesi anche per il modello 2.0 Pro, senza introdurre modifiche significative per la versione premium. Rispetto alla versione di febbraio, il nuovo Flash Thinking promette una “migliore efficienza e velocità”. Il nuovo servizio permette di accedere alle funzionalità Gemini su Gmail e YouTube, poiché Google sta unificando i servizi ed eliminando il modello separato “con app”. Ora tutti gli utenti possono caricare file, mentre gli abbonati alla versione Advanced hanno a disposizione una finestra di contesto da 1 milione di token.

Google: Deep Research sarà accessibile dalla barra dei prompt

Una delle novità principali è l'introduzione di Deep Research, accessibile direttamente dalla barra dei prompt. Gli utenti possono ora esplorare questa funzione, che si basa su Gemini 2.0 Flash Thinking (sperimentale), anche se Google non specifica più il modello utilizzato. Gli utenti gratuiti hanno limiti di ricerca inferiori rispetto agli abbonati alla versione Advanced. Infine, Google ha annunciato un nuovo modello di personalizzazione (sperimentale) che è disponibile per tutti gli utenti per essere testato. Basato su Flash Thinking 2.0 (sperimentale), i prompt che vengono inseriti saranno analizzati per vedere se la cronologia di ricerca passata può "migliorare la risposta".

In futuro, Google intende integrare non solo la Ricerca, ma anche YouTube e Foto per rendere l’assistente AI più personale e capace di comprendere meglio l’utente. Al momento, le informazioni salvate sono ampiamente diffuse, e la nuova funzionalità avanzata permette a Gemini di richiamare e fare riferimento a conversazioni passate. Questo modello sarà presto disponibile in oltre 45 lingue, migliorando l'esperienza complessiva dell’utente con un’assistenza sempre più personalizzata.