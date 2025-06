Google lancia Doppl, l'app AI per provare virtualmente gli outfit

Provare vestiti senza indossarli, visualizzare interi outfit virtuali sul proprio corpo senza cambiarsi e scoprire infiniti look con un semplice tap: tutto questo è ora possibile grazie a Doppl, la nuova app AI sperimentale lanciata da Google.

Come funzione Doppl

Recentemente introdotta negli Stati Uniti per dispositivi iOS e Android, Doppl consente agli utenti di creare un avatar digitale personalizzato caricando una semplice foto a figura intera. Questo "gemello digitale" permette di provare virtualmente capi d'abbigliamento provenienti da qualsiasi fonte: negozi online, social media o persino foto personali. Con un clic, gli utenti possono vedere come gli abiti selezionati apparirebbero indossati, offrendo un’esperienza di shopping digitale completamente innovativa.

Brevi video

Ma la tecnologia di Doppl non si ferma alle immagini statiche. L'app è in grado di generare brevi video che mostrano come i capi si muoverebbero durante l'uso quotidiano, offrendo una prospettiva dinamica e realistica. Questa funzione permette agli utenti di avere un’idea più precisa e immersiva del risultato finale, trasformando il processo di esplorazione dello stile in un’esperienza interattiva e coinvolgente.

Salvare le combinazioni preferite

Una delle caratteristiche più rivoluzionarie di questa app è la possibilità di salvare combinazioni preferite, sperimentare nuovi abbinamenti e condividerli con amici e familiari. Questo non solo migliora l’aspetto ludico dell’applicazione, ma rende anche più semplice e divertente esplorare il proprio stile personale.

Un passo in avanti

Rispetto alle precedenti funzionalità di shopping digitale offerte da Google, Doppl rappresenta un significativo passo avanti. Invece di basarsi su modelli generici, l’app utilizza le caratteristiche fisiche uniche dell’utente per creare un’esperienza altamente personalizzata. Questo approccio non solo rende l’interazione più rilevante, ma contribuisce anche a rendere il processo di scelta degli abiti più immersivo e soddisfacente.

Nonostante le sue innovative funzionalità, Google ha precisato che Doppl è attualmente in fase sperimentale. Pertanto, potrebbero verificarsi imprecisioni nella rappresentazione dei dettagli degli abiti. L’azienda invita gli utenti a considerare l’app principalmente come uno strumento esplorativo e ludico, utile per scoprire nuove possibilità di stile senza aspettarsi una precisione assoluta. Al momento, non sono stati annunciati piani per un’espansione globale di Doppl.