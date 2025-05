Google lancia AI Ultra: la nuova offerta premium per professionisti e creativi

La nuova offerta di abbonamento premium da parte di Google promette di cambiare il panorama dell'intelligenza artificiale, rendendo disponibili strumenti avanzati per professionisti, creativi e ricercatori. Con un costo mensile di 249,99 dollari, il servizio Google AI Ultra rappresenta un importante passo avanti nell'accesso a tecnologie di punta. Per incentivare i nuovi utenti, Google propone uno sconto del 50% per i primi tre mesi, con un lancio iniziale negli Stati Uniti e piani di espansione globale.

Questo nuovo abbonamento premium introduce un potenziamento rispetto all'offerta precedente, ora ribattezzata Google AI Pro. Gli utenti di Google AI Ultra potranno beneficiare di un set completo di strumenti progettati per affrontare progetti sofisticati e attività complesse, confermando l'impegno di Google nel fornire soluzioni all'avanguardia per i suoi clienti più esigenti.

Google AI Ultra: la versione più potente di Gemini

Tra le funzionalità più innovative spicca la versione più potente di Gemini, che consente una generazione video avanzata tramite Veo 2, con accesso anticipato alla futura versione Veo 3. Questo strumento è pensato per chi lavora con contenuti multimediali di alta qualità, offrendo una soluzione ideale per progetti visivi complessi.

Google AI Ultra: Flow AI

Un'altra innovazione significativa è Flow AI, uno strumento per la creazione cinematografica in risoluzione 1080p. Questa funzione è progettata per soddisfare le esigenze dei creativi che desiderano produrre contenuti visivi di alta qualità in modo semplice ed efficiente. Inoltre, gli abbonati potranno esplorare nuove possibilità con Whisk Animate, un'applicazione che permette di sviluppare idee testuali e visive con animazioni fino a otto secondi, ideale per progetti dinamici e accattivanti.

Google AI Ultra: altre novità

Il pacchetto non si limita a queste funzionalità, ma include anche potenziamenti per NotebookLM, un'applicazione dedicata alla ricerca e allo studio. Inoltre, sono previste integrazioni avanzate con Gmail, Docs e Chrome, migliorando ulteriormente la produttività degli utenti. Un'altra innovazione è Project Mariner, un prototipo avanzato in grado di gestire fino a 10 attività simultanee, rendendolo uno strumento ideale per chi deve gestire carichi di lavoro complessi.

Oltre agli strumenti dedicati all'intelligenza artificiale, l'abbonamento offre vantaggi aggiuntivi, come un abbonamento individuale a YouTube Premium e 30 TB di spazio di archiviazione cloud per Drive, Gmail e Google Photos. Questa ampia capacità di archiviazione garantisce agli utenti la possibilità di gestire progetti di qualsiasi dimensione senza preoccupazioni di spazio.