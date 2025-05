Google Keep introduce nuove opzioni di formattazione del testo per il web

Google Keep ha finalmente introdotto le opzioni di formattazione del testo nella sua versione web, una funzionalità attesa da tempo dagli utenti. Questa novità segue l’implementazione avvenuta su Android quasi due anni fa, e segna un passo avanti significativo per il popolare servizio di note-taking.

Maggiore coerenza tra versione mobile e web

Questa implementazione rappresenta un notevole miglioramento per Google Keep, che ora offre una maggiore coerenza tra le versioni mobile e web. In passato, gli utenti erano spesso costretti a riformattare le note quando passavano da una piattaforma all’altra, un problema che ora è stato risolto grazie alla standardizzazione delle funzionalità. Nonostante mantenga la sua filosofia di semplicità e immediatezza, Google Keep si avvicina sempre di più a concorrenti più strutturati come Evernote e Microsoft OneNote, pur continuando a offrire un’alternativa leggera e intuitiva.

Le nuove opzioni di formattazione migliorano significativamente l’organizzazione e la leggibilità delle informazioni. Gli utenti possono ora strutturare meglio i propri appunti, rendendoli più chiari e facili da consultare. Questa caratteristica si rivela particolarmente utile per studenti, professionisti e chiunque utilizzi Google Keep come strumento principale per la gestione delle note.

Rollout in corso

Il rollout dell’aggiornamento è attualmente in corso per tutti gli utenti di Google Workspace. Tuttavia, la disponibilità completa potrebbe richiedere alcune settimane per raggiungere l’intera base utenti. Gli utenti possono verificare la presenza dell’aggiornamento accedendo a Google Keep via browser e cercando il pulsante "A" sottolineata nell’editor di testo. Questo pulsante, situato nell’angolo inferiore sinistro, consente di accedere a una barra degli strumenti per applicare diversi stili al testo, come grassetto, corsivo, sottolineature e la possibilità di trasformare frasi in intestazioni H1 o H2.

Per chi non vede ancora la nuova funzionalità, si consiglia di pazientare alcune settimane, seguendo il modello tipico di distribuzione graduale adottato da Google per le nuove funzionalità. Questa attenzione alla distribuzione progressiva garantisce un’esperienza utente ottimale e senza intoppi, minimizzando eventuali problemi tecnici durante il rilascio.