Google introduce una funzione simile a Pinterest nella sua app: ecco "Images"

Google sta lavorando a una nuova funzionalità che mira a sfidare piattaforme come Pinterest, introducendo un'innovativa esperienza visiva all'interno della sua app principale. Il nuovo tab "Images", attualmente in fase sperimentale, è progettato per offrire contenuti visivi personalizzati e curati, ideali per ispirare gli utenti con immagini che spaziano da abbigliamento femminile a interior design, passando per gastronomia e altre categorie tematiche.

Come funziona "Images"

La funzionalità consente agli utenti di selezionare almeno tre argomenti di interesse tra una vasta gamma di categorie. Una volta effettuata questa scelta, il sistema proporrà una selezione di immagini pertinenti, aggiornata quotidianamente, estratta dai risultati di ricerca pubblicamente disponibili. L’obiettivo principale è creare un ambiente che stimoli la scoperta di nuove idee, in modo simile a quanto già offerto da Pinterest, ma integrandolo nell’ecosistema di Google.

Il nuovo tab "Images" offre diverse opzioni di interazione. Gli utenti possono condividere le immagini, archiviarle in raccolte personali, oppure utilizzare strumenti avanzati come Google Lens per eseguire ricerche basate sulle immagini stesse. Inoltre, è possibile personalizzare ulteriormente il feed rimuovendo i contenuti che non risultano graditi. Questo approccio multifunzionale rappresenta un tentativo di migliorare l’esperienza utente, combinando ispirazione visiva e strumenti di ricerca avanzati.

Sviluppo ancora in corso

Nonostante le potenzialità di questa nuova funzionalità, lo sviluppo è ancora in corso. L’analisi della versione 16.20.48.sa.arm64 dell’applicazione di Google ha evidenziato alcune problematiche legate al sistema di raccomandazione, con immagini che non sempre rispecchiano gli interessi selezionati dagli utenti. Tuttavia, è lecito aspettarsi che questi problemi vengano risolti prima del lancio ufficiale, assicurando un’esperienza più fluida e coerente.

Secondo alcune indiscrezioni, l’annuncio del tab "Images" era originariamente previsto durante l’ultimo Google I/O, ma è stato posticipato probabilmente per perfezionare l’esperienza utente. Nonostante il ritardo, i materiali trapelati suggeriscono già che questa funzionalità potrebbe rappresentare un’aggiunta significativa al panorama delle piattaforme visive. L’integrazione con strumenti come Google Lens aggiunge un ulteriore livello di utilità, differenziando questa offerta da quella dei principali concorrenti.