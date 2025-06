Google introduce la ricerca vocale in Search Live: funzioni che coinvolgono anche con la fotocamera

Google ha introdotto un'importante novità nella ricerca con il lancio di Google Search Live, una nuova funzionalità che trasforma il motore di ricerca in un assistente vocale interattivo. Grazie a questa innovazione, gli utenti possono avviare conversazioni vocali in tempo reale con l’intelligenza artificiale Gemini direttamente dall’app Google, rendendo l’esperienza di ricerca più naturale e immersiva.

Attualmente disponibile esclusivamente per gli utenti di Google Labs negli Stati Uniti, Google Search Live consente di effettuare ricerche vocali in tempo reale su dispositivi Android e iOS. Gli utenti possono attivare la funzione semplicemente aprendo l’app Google e selezionando l’icona "Live". Da quel momento, è possibile interagire in modo naturale con l’assistente AI, come se si trattasse di una conversazione umana.

L'uso della fotocamera

Una delle caratteristiche più affascinanti di questa nuova tecnologia è la possibilità di utilizzare la fotocamera dello smartphone per identificare oggetti e porre domande vocali relative a ciò che viene inquadrato. Sebbene questa funzionalità non sia ancora completamente operativa, Google ha annunciato che la condivisione diretta delle immagini dalla fotocamera sarà implementata nei prossimi mesi, ampliando ulteriormente le potenzialità della modalità AI.

Funziona in background

Un’altra peculiarità di Google Search Live è la capacità di funzionare in background. Questo significa che gli utenti possono continuare a interagire con l’assistente vocale anche mentre utilizzano altre applicazioni, rendendo l’esperienza ancora più fluida e integrata nella routine quotidiana. Inoltre, tutte le conversazioni vengono automaticamente salvate nella cronologia della modalità AI, offrendo la possibilità di consultarle in un secondo momento.

Come accedere a questa esperienza

Per accedere a questa esperienza avanzata, gli utenti devono registrarsi all’esperimento AI Mode tramite Google Labs. Durante le interazioni, il sistema non si limita a fornire risposte audio, ma mostra anche link pertinenti per approfondire gli argomenti trattati. In questo modo, viene mantenuto un forte legame con l’esperienza di ricerca tradizionale, combinando innovazione e funzionalità classiche.