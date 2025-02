Google I/O 2025: Big G annuncia le date ufficiali dell’evento

Big G ha annunciato ufficialmente le date della sua conferenza per sviluppatori Google I/O 2025. Si terrà il 20 e il 21 maggio 2025. La conferenza sarà trasmessa in streaming live per tutti online e consisterà di partecipare a molti eventi meravigliosi, come discorsi e sessioni dal vivo. Google afferma inoltre che l'I/O di quest'anno avrà una sede anche allo Shoreline Amphitheatre di Mountain View, California, dove utenti e sviluppatori potranno partecipare in prima persona. Il programma sarà fitto di visitatori, con un focus sugli sforzi dell'azienda in materia di intelligenza artificiale. Durante l'I/O dell'anno scorso, ci sono state mostrate le funzionalità e i modelli di Gemini AI, l'assistente AI di Project Astra, il modello video AI generativo di Veo e Google Search è stato notevolmente rivisto. Inoltre, l'edizione 2023 della conferenza ha anche presentato annunci per Pixel Fold, Pixel Tablet e Pixel 7A.

Guardando al 2025, i partecipanti possono aspettarsi di assistere alla presentazione della prossima iterazione di Android, potenzialmente chiamata Android 16 Baklava. Inoltre, potrebbero essere presentati aggiornamenti di Wear OS 6 e della suite di servizi dell'azienda, tra cui Google Maps, Circle to Search e Gemini.

Google I/O 2025: evento si svolgerà in concomitanza con Build di Microsoft

Inoltre, la conferenza potrebbe fornire un'anteprima del futuro di Android XR, che è il sistema operativo per visori e occhiali XR. Samsung ha recentemente stuzzicato il pubblico con il suo visore Project Moohan, creato in collaborazione con Big G e Qualcomm. la conferenza I/O potrebbe essere utilizzata come mezzo per svelare i progressi nella nuova tecnologia. Google I/O 2025 di quest'anno si sovrapporrà alla conferenza Build 2024 di Microsoft, che è già stata fissata per il 19-22 maggio. La conferenza Build, per tradizione, si terrà a Seattle, Washington. Microsoft ha rivelato che l'evento era all'orizzonte con la promessa di "un nuovo percorso in avanti". Tuttavia, al momento, non ci sono molti dettagli su cosa vedremo alla conferenza.