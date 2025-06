Google Home si rinnova: in arrivo i dati sulla qualità dell’aria e sul meteo nella schermata preferiti

La tecnologia di Google Home si evolve, introducendo nuove funzionalità che migliorano il comfort e la consapevolezza ambientale degli utenti. Presto, l’app Google Home offrirà strumenti innovativi per monitorare la qualità dell'aria esterna e ottenere aggiornamenti sul meteo, direttamente dalla schermata dei preferiti.

Queste funzionalità, individuate attraverso un’analisi del codice della versione 3.35.55 dell’app, sono state scoperte da AndroidAuthority durante un teardown dell’APK. Sebbene non ancora attive nell’interfaccia principale, le opzioni per “Outdoor AQI” e “Outdoor Weather” sono già presenti nel menu delle impostazioni, pronte per essere integrate nella sezione “Altro” dei preferiti.

Funzioni introdotte in un contesto particolare

La disponibilità di queste informazioni in formato pillole di design, secondo i principi del Material Design, rappresenta un significativo passo avanti nella gestione della domotica. In un contesto in cui l’inquinamento atmosferico è una preoccupazione crescente, poter accedere facilmente all’indice di qualità dell’aria è essenziale per tutelare la salute, specialmente per categorie vulnerabili come anziani, bambini o persone con problemi respiratori. Gli utenti avranno così la possibilità di prendere decisioni rapide e informate, come attivare i purificatori d’aria o chiudere le finestre nei momenti critici.

Automazione domestica

Parallelamente, le informazioni meteorologiche offrono nuove opportunità di automazione domestica. La temperatura esterna, ad esempio, potrebbe attivare sistemi di ventilazione, regolare termostati o controllare tapparelle, ottimizzando il comfort abitativo e l’efficienza energetica. Questa integrazione non solo migliora la gestione della casa, ma sottolinea la direzione intrapresa da Google verso un ecosistema sempre più connesso e intelligente.

Manca una data ufficiale per il rilascio

Nonostante Google non abbia ancora comunicato una data ufficiale per il rilascio di queste funzionalità, la loro presenza nel codice suggerisce un possibile rollout nei prossimi mesi. È probabile che il lancio avvenga gradualmente, permettendo agli utenti di testare le novità prima della distribuzione globale.

Per coloro che desiderano accedere in anteprima, è possibile iscriversi al programma di Anteprima Pubblica direttamente dalle impostazioni dell’app Google Home, senza necessità di scaricare versioni beta. Basta richiedere un invito e attendere la notifica di accettazione.