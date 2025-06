Google ha lanciato silenziosamente un'app per eseguire modelli AI offline sul proprio smartphone

La recente introduzione di Google AI Edge Gallery segna un momento di svolta per l'accesso all'intelligenza artificiale sui dispositivi mobili. Questa applicazione, disponibile come versione "Alpha sperimentale" su GitHub, consente agli utenti di eseguire modelli d'intelligenza artificiale offline direttamente sui loro smartphone Android, eliminando la necessità di una connessione internet costante. Questo approccio non solo migliora l'accessibilità, ma affronta due questioni critiche: l'indipendenza dalla qualità della rete e la salvaguardia della privacy, mantenendo i dati sensibili sul dispositivo dell'utente.

Come funziona Google AI Edge Gallery

La peculiarità principale di questa applicazione è la sua capacità di funzionare completamente offline, sfruttando esclusivamente le risorse hardware dei dispositivi compatibili. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto ai tradizionali servizi basati su cloud, che spesso richiedono una connessione stabile e sollevano preoccupazioni sulla gestione dei dati personali. Con Google AI Edge Gallery, gli utenti possono finalmente beneficiare di un'esperienza AI privata e sicura.

Il modello Gemma 3n

L'interfaccia dell'app offre funzionalità innovative come "Ask Image" e "AI Chat", ciascuna delle quali propone una selezione di modelli compatibili. Tra questi, spicca il modello Gemma 3n, un recente sviluppo di Google che promette prestazioni avanzate. Inoltre, la funzione "Prompt Lab" permette agli utenti di eseguire attività specifiche, come riassunti o riscritture di testi, utilizzando modelli preimpostati e personalizzabili. Queste caratteristiche rendono l'app non solo uno strumento potente, ma anche altamente versatile per un'ampia gamma di utilizzi.

Le prestazioni dell'app

Le prestazioni dell'applicazione variano in base alle capacità hardware del dispositivo e alla complessità del modello utilizzato. Modelli più avanzati potrebbero richiedere tempi di elaborazione più lunghi, specialmente per compiti più complessi. Tuttavia, questo compromesso è bilanciato dalla possibilità di utilizzare l'AI in mobilità senza compromettere la sicurezza dei dati personali.

Google ha rilasciato l'applicazione sotto licenza Apache 2.0, rendendola liberamente utilizzabile anche per scopi commerciali. Questa scelta mira a incentivare la partecipazione della comunità di sviluppatori, che è invitata a fornire feedback per migliorare ulteriormente l'esperienza utente. Per gli utenti iOS, una versione compatibile è già in fase di sviluppo, segno dell'impegno di Google nell'estendere questa tecnologia a tutte le principali piattaforme.