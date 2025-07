Google Gemini: nuovi tool per studenti e insegnanti, novità per il prossimo anno scolastico

Presentato durante la conferenza ISTE, questo innovativo ecosistema di strumenti basati sull’intelligenza artificiale di Gemini promette di trasformare radicalmente il modo in cui insegnanti e studenti interagiscono con i contenuti educativi. Grazie a tecnologie avanzate e personalizzate, l'apprendimento diventa più efficace, inclusivo e sicuro.

Gemini for Education: AI su misura per la scuola

Al centro della proposta educativa di Google troviamo l'AI per l'educazione attraverso Gemini for Education, una versione specializzata dell’assistente AI progettata per soddisfare le esigenze del mondo scolastico. Questo servizio, incluso gratuitamente nei pacchetti Google Workspace for Education, garantisce l’accesso a modelli AI premium con limiti di utilizzo estesi rispetto alle versioni standard, il tutto rispettando rigorosi standard di protezione dei dati personali.

Strumenti avanzati per i docenti

Gli insegnanti beneficiano di un’ampia gamma di strumenti digitali grazie all’introduzione di Gemini, disponibile senza costi aggiuntivi per tutte le edizioni di Google Workspace for Education. Il toolkit comprende oltre trenta funzionalità, tra cui la possibilità di generare materiali didattici come liste di vocaboli e quiz personalizzati in pochi clic.

Tra le novità più significative, spicca la funzione Gems, che permette di creare esperti virtuali specializzati basati sui contenuti del corso. In futuro, questi esperti potranno essere condivisi tra colleghi, favorendo la collaborazione. Parallelamente, NotebookLM si evolve con funzionalità come Audio Overviews e Video Overviews, trasformando contenuti testuali in risorse multimediali di alta qualità.

Per chi necessita di strumenti ancora più avanzati, l’add-on a pagamento di Google Workspace con Gemini consente di realizzare brevi video didattici con effetti sonori attraverso Veo 3 in Google Vids. Inoltre, Gemini in Forms semplifica la creazione di sondaggi e valutazioni, ottimizzando il lavoro amministrativo dei docenti.

Studenti al centro dell’apprendimento

Le innovazioni non si fermano agli insegnanti. Gli studenti maggiorenni possono ora utilizzare Gemini Canvas per creare quiz personalizzati e approfondire le proprie conoscenze in modo interattivo. Nei prossimi mesi, questa funzionalità sarà estesa anche ai minori, con particolare attenzione alla protezione e alla supervisione.

Le risposte fornite da Gemini includono elementi visivi interattivi, come diagrammi, che rendono più comprensibili anche i concetti più complessi. Gli insegnanti, inoltre, potranno assegnare Gems e notebook di NotebookLM direttamente agli studenti tramite Google Classroom o altre piattaforme compatibili, come PowerSchool e Canvas.