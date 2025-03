Google Foto: nuovo update, maggiore controllo sulla condivisione

Google Foto ha introdotto una nuova opzione per la condivisione con il partner su dispositivi Android, offrendo agli utenti la possibilità di decidere se includere automaticamente screenshot e immagini salvate da altre applicazioni. Questo aggiornamento arriva in risposta ai numerosi feedback ricevuti dopo che, nel mese di novembre, la funzionalità era stata modificata per escludere automaticamente i contenuti provenienti da app di terze parti.

In origine, Google aveva deciso di rimuovere dalla condivisione le immagini scaricate da altre applicazioni con l’obiettivo di ridurre il disordine e migliorare l’organizzazione della libreria fotografica. Tuttavia, questa scelta aveva generato insoddisfazione tra molti utenti, che desideravano maggiore controllo su quali immagini condividere automaticamente con il proprio partner.

Per rispondere a questa richiesta, Google ha introdotto una nuova impostazione su Android che permette di personalizzare la condivisione, consentendo di includere anche i contenuti salvati da altre applicazioni. Attivando questa opzione, le immagini provenienti, ad esempio, dai social network o dagli screenshot effettuati sul dispositivo, verranno aggiunte automaticamente alla condivisione con il partner.

Una particolare attenzione per la privacy

L’azienda ha inoltre posto particolare attenzione alla privacy, lasciando questa funzionalità disattivata di default. Gli utenti possono quindi decidere in qualsiasi momento se attivarla o meno, garantendo così un livello di controllo più elevato sulla gestione dei propri contenuti personali.

Un aspetto particolarmente interessante di questo aggiornamento è il suo effetto retroattivo. Modificando le impostazioni, infatti, i contenuti già sottoposti a backup verranno inclusi o esclusi automaticamente dalla condivisione in base alla preferenza selezionata, senza la necessità di intervenire manualmente su ogni immagine.

Gli utenti che desiderano sfruttare questa nuova opzione possono farlo accedendo alle impostazioni di condivisione con il partner su Google Foto e selezionando le categorie di immagini che intendono condividere. Questa evoluzione rappresenta un significativo miglioramento, offrendo maggiore flessibilità e personalizzazione nell’esperienza d’uso, così da adattarsi alle diverse esigenze degli utenti.