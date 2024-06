Google Fogli eseguirà operazioni in background su Chrome

Google ha annunciato oggi che Google Fogli, sta ricevendo un importante aggiornamento delle prestazioni. Quando si eseguono operazioni comuni come l'esecuzione di formule, la creazione di tabelle pivot, l'aggiunta di formattazione condizionale e altro ancora, i calcoli verranno eseguiti da Fogli in background. Google ha ora raddoppiato la velocità di calcolo sui browser Google Chrome e Microsoft Edge. Questo aumento di velocità migliorerà in modo significativo la tua esperienza di elaborazione dei dati su Fogli Google. Per ottenere questo miglioramento delle prestazioni, il team di Fogli Google ha collaborato con il team del browser Chrome. I calcoli in Fogli sono ora basati su una nuova tecnologia web chiamata WasmGC (WebAssembly Garbage Collection). Oltre a migliorare la velocità di calcolo, Google lavora per ridurre il tempo di caricamento iniziale e migliorare le prestazioni di copia/incolla e filtro.

Google Fogli: le nuove funzionalità introdotte dalla web app

Oltre ai miglioramenti delle prestazioni, Google oggi ha anche evidenziato alcune nuove funzionalità che migliorano l'esperienza complessiva di Fogli. Innanzitutto, Gemini for Workspace sarà disponibile in Fogli tramite la nuova esperienza del pannello laterale, che consentirà di riepilogare, analizzare e generare facilmente contenuti. Gemini for Workspace ha accesso a tutti i contenuti, comprese le e-mail e altri documenti. Per questo motivo, gli utenti saranno in grado di creare facilmente un foglio di calcolo contestualmente pertinente con meno richieste. In secondo luogo, le tabelle predefinite ti consentiranno di iniziare facilmente senza dover creare un foglio di calcolo da zero.

Google dispone di tabelle predefinite per scenari comuni, tra cui la gestione dei progetti, la pianificazione di eventi, la gestione dell'inventario, la pianificazione del reclutamento e altro ancora. In terzo luogo, la nuova funzionalità delle tabelle include un design migliorato che include tipi di colonne, filtri, codifica a colori, menu a discesa e altro ancora. Ad esempio, un venditore che tiene traccia delle diverse fasi delle opportunità aperte può usare la nuova funzionalità delle tabelle per allineare automaticamente tutti gli input senza che debba apportare modifiche manuali. Infine, la funzione di notifiche condizionali consentirà di creare regole personalizzate per inviare avvisi via e-mail quando vengono soddisfatti determinati criteri. Ad esempio, quando il valore di una colonna viene aggiornato come "Completato", è possibile configurare le notifiche condizionali per inviare un'e-mail a una determinata persona.