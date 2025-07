Google è pronta a rinnovare l’ecosistema Pixel: in arrivo auricolari e caricabatterie smart

Google si prepara a stupire il pubblico con un'importante evoluzione del suo ecosistema tecnologico, introducendo una gamma di accessori Google e dispositivi innovativi che puntano a migliorare l'esperienza utente. Durante il prossimo evento di lancio, i riflettori saranno puntati sulla serie Pixel 10 e su una rinnovata linea di prodotti che promettono di combinare funzionalità avanzate e design accattivante: il che si traduce in due nuovi paia di auricolari e un nuovo caricabatterie.

Pixel Buds 2a

Tra le novità più attese spiccano i nuovi Pixel Buds 2a, auricolari economici che mirano a offrire un equilibrio tra qualità audio e accessibilità. Secondo il noto leaker @MysteryLupin, questi auricolari saranno disponibili in quattro vivaci tonalità: Hazel (verde), Strawberry (rosso), Iris (viola) e Fog Light (azzurro chiaro). Parte della linea A-Series, lanciata per la prima volta nel 2021, i Pixel Buds 2a sono progettati per attrarre un pubblico più ampio grazie al loro design fresco e giovanile.

Pixel Buds Pro 2

Un'altra interessante novità riguarda i Pixel Buds Pro 2, che vedranno l'introduzione di una nuova variante cromatica denominata Sterling. Questa tonalità grigia è stata pensata per abbinarsi perfettamente ai nuovi smartphone Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL, offrendo un'estetica coordinata per gli utenti che desiderano un ecosistema tecnologico visivamente armonioso.

Google Pixel Charger

Per completare l'ecosistema, Google introdurrà due nuovi caricabatterie che promettono di semplificare ulteriormente la vita degli utenti. Il Google Pixel Charger, disponibile nella tonalità Rock Candy (bianco), sembra ispirarsi al sistema MagSafe di Apple, offrendo una soluzione pratica e moderna per la ricarica dei dispositivi. Inoltre, il nuovo Google Pixel Wireless Charger rappresenta un'evoluzione del precedente Pixel Stand, integrando funzionalità avanzate per una ricarica rapida e senza fili.

Con questa strategia, Google punta chiaramente a rafforzare il proprio ecosistema tecnologico, offrendo accessori Google che non solo migliorano la funzionalità dei dispositivi, ma aggiungono anche un tocco di ricercatezza estetica.