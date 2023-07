Google: Duet AI può generare immagini per presentazioni

A partire dalla fine del mese di giugno, Fogli di Google può sfruttare Duet AI tramite la sezione “Aiutami a organizzare”, il che consente agli utenti di creare da zero funzioni per i fogli di calcolo mediante prompt testuali. A ciò va però a sommarsi un'altra bella novità per Presentazioni: la generazione di immagini per riempire le slide.

Google: Duet AI sbarca su Presentazioni

Stando a quanto riferito dalla redazione di 9to5Google, infatti, il colosso di Mountain View starebbe implementando Duet AI all’interno dell’applicazione Google Presentazioni con uno strumento di generazione di immagini partendo dai testi. La funzione, in realtà, era già in lavorazione da parte di Google, ma nel corso delle ultime ore è stata estesa a un maggior numero di account.

Per usare Duet AI. gli utenti possono avvalersi del pop-up “Aiutami a visualizzare” o “Help me visualize”. Funge da interfaccia utente e viene alimentato da vari modelli di generazione di immagini tra cui Imagen.

È pertanto sufficiente interagire con la casella di testo e scrivere in essa le dovute indicazioni, selezionare infine uno stile tra quelli disponibili e attendere che l’IA generi un set di immagini da implementare nelle slide delle Presentazioni.

Sono disponibili vari stili predefiniti, tra cui Fotografia, Sfondo, Arte vettoriale, Schizzo, Acquerello, Cyberpunk e Mi sento fortunato.

Da tenere presente che, almeno per il momento, Google fa sapere che leggerà qualsiasi prompt inserito con l'obiettivo di perfezionare il modello IA adoperato. Alla luce di ciò, è consigliabile evitare di immettere informazioni ritenute riservate o comunque dati sensibili.