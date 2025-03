Google Drive per Windows su ARM è disponibile per tutti

Lo scorso settembre, è stato segnalato l’arrivo di Google Drive su Windows su PC con processore Arm. Ciò permetteva di eseguire il client Google Drive in modo nativo senza bisogno di emulazione. Poi, due mesi dopo, Google ha annunciato la prima versione beta di Google Drive per Desktop per dispositivi Windows 11 Arm, come quelli alimentati dai processori Snapdragon X. Ora, Google ha annunciato che Google Drive per dispositivi Windows alimentati da Arm è generalmente disponibile. Come per la versione beta, questa versione è disponibile solo per dispositivi Windows 11 con Microsoft WebView2. Per chi non sapesse di cosa si tratta, è un runtime che consente agli sviluppatori di incorporare contenuti Web in applicazioni native.

Google Drive: versione desktop disponibile solo per versioni a 64 bit

Google afferma che per gli utenti beta esistenti l’aggiornamento alla versione stabile arriverà automaticamente. Stranamente, Google deve ancora aggiornare la pagina dei requisiti di sistema per la pagina Drive for Desktop. L’azienda afferma ancora che Drive for Desktop è disponibile solo per le versioni Windows a 64 bit. La versione stabile di Drive for Desktop, disponibile per tutti i clienti di Google Workspace, dovrebbe iniziare il 24 marzo 2025. In seguito, dovrebbe essere gradualmente distribuita per i domini Rapid Release e Scheduled Release. Windows su Arm ha avuto la sua giusta dose di alti e bassi, soprattutto quando si tratta di compatibilità e prestazioni delle app. Tuttavia, l'arrivo di Windows 11 per Arm, sta migliorando le cose.

Inoltre, Microsoft ha fatto grandi progressi negli ultimi anni, soprattutto con i suoi PC Copilot+, come il recente Surface Pro 11 for Business. Inoltre, l’azienda di Redmond ha anche migliorato il supporto per l’emulazione e aumentato le prestazioni dei PC. Di conseguenza, molte applicazioni, come Chrome, Adobe Illustrator e Signal Messenger, ora funzionano in modo più fluido sui dispositivi basati su Arm.