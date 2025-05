Google Drive introduce l'analisi dei video con Gemini per utenti premium

Su Google Drive sarà possibile riassumere automaticamente i video caricati, estrarre punti chiave e ottenere risposte a domande specifiche e tutto questo grazie all'integrazione con Gemini. Questa innovazione segna un importante passo avanti per semplificare e velocizzare l'accesso alle informazioni contenute nei file video.

L'integrazione di Gemini in Google Drive

Il colosso di Mountain View ha potenziato la sua piattaforma di intelligenza artificiale per offrire funzionalità avanzate. Utilizzando l'icona di Gemini situata nell'angolo superiore destro del lettore video, gli utenti possono attivare un pannello laterale che consente di ottenere sintesi immediate dei contenuti video. Inoltre, è possibile accedere a suggerimenti per estrarre le informazioni più rilevanti, risparmiando tempo prezioso.

Questa nuova funzione si rivela particolarmente utile per le aziende che registrano frequentemente meeting e webinar. Con pochi clic, è possibile ottenere un riassunto dettagliato del contenuto o chiedere a Gemini di evidenziare specifici punti di interesse. In questo modo, si elimina la necessità di rivedere l'intero filmato, ottimizzando così i tempi di lavoro e migliorando l'efficienza.

L'evoluzione dell'analisi dei PDF

L'aggiornamento rappresenta un'evoluzione naturale della capacità di analizzare documenti PDF già presente nella piattaforma. Questo conferma la strategia di Google di sfruttare l'intelligenza artificiale per migliorare la gestione dei contenuti digitali. L'azienda ha dichiarato che i video contengono una grande quantità di informazioni, ma rivederli può richiedere molto tempo e questa nuova funzionalità permetta di accedere rapidamente ai contenuti essenziali.

Per chi è disponibile questa funzione?

È importante notare che il supporto per l'analisi video non è ancora disponibile nell'app standalone di Gemini. Attualmente, l'applicazione rimane limitata all'analisi di documenti e immagini. Inoltre, questa funzionalità avanzata è accessibile esclusivamente agli abbonati Google One AI Pro (precedentemente noto come AI Premium) e a determinati clienti di Google Workspace, inclusi:

abbonati Business Standard e Plus

utenti Enterprise Standard e Plus

clienti con add-on Gemini Education o Education Premium.

Parallelamente, Google ha introdotto una nuova sezione Analytics nel pannello Dettagli. Questa funzione consente di monitorare il numero totale di visualizzazioni di un video, offrendo un'ulteriore risorsa per l'analisi dei contenuti. A differenza della funzionalità di analisi video, questa opzione è disponibile per tutti gli utenti di Google Workspace, abbonati individuali e account personali.