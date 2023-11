Google Drive: bug rimuove dati degli utenti archiviati da mesi

Google sta indagando sulle segnalazioni di alcuni utenti di Google Drive che affermano che i loro file personali sono inaspettatamente scomparsi dal servizio cloud. Con hosting dei propri file nella pagina di supporto della community di Google Drive, pubblicato da un volontario chiamato Saitej, l’azienda ha ammesso il problema, affermando che questo coinvolga un "sottoinsieme limitato" di utenti che utilizzano Drive per app desktop. Google ha dichiarato che si tratta di un problema di sincronizzazione per le versioni desktop di Google Drive da 84.0.0.0 a 84.0.4.0. Intanto, secondo le segnalazioni di alcuni utenti, il servizio cloud sarebbe tornato a uno snapshot di archiviazione nel periodo aprile-maggio 2023. Inoltre, i registri delle attività sugli account interessati non mostrano alcuna modifica recente. Ciò conferma il fatto che gli utenti stessi non li hanno eliminati accidentalmente.

Google Drive: non modificare la cartella dei dati per evitare problemi peggiori

Come riportato nel post di Saitej, membro del team di volontari di Google Drive, agli utenti è consigliato di non cliccare su "Disconnetti account" all'interno dell’app Google Drive per desktop. Il volontario ha inoltre suggerito di non eliminare o spostare la cartella dei dati dell'app, che si trova in %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\DriveFS su Windows e in ~/Library/Application Support/Google/DriveFS su macOS. Saitej consiglia inoltre agli utenti di effettuare una copia di backup della cartella dell'app. Questa raccomandazione di Google è molto importante poiché, eliminando o spostando dei dati, gli utenti potrebbero anche riscontrare problemi più gravi.

Molti utenti sono frustrati a causa della perdita di dati importanti che hanno affidato al servizio basato su cloud e, in molti casi, hanno pure pagato per l’hosting dei propri file. Sebbene Google sti già lavorando per risolvere il problema, non ha ancora indicato agli utenti una stima per una soluzione del bug. È comunque probabile che Google possa rilasciare nuovi aggiornamenti in merito al problema già nelle prossime ore o giorni.