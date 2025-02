Google Drive aggiunge trascrizioni video con la ricerca

Dopo aver lanciato sottotitoli generati automaticamente per i video l'anno scorso, Google Drive sta ora lanciando trascrizioni video sul web. Google ha annunciato che a partire da lunedì, gli utenti di Drive potranno ora visualizzare e cercare trascrizioni per i loro video. La nuova funzionalità elimina la necessità di caricare l'audio di un video su un servizio di trascrizione come Otter. Le trascrizioni sono molto simili a quelle che gli utenti possono vedere su YouTube. Se ce n'è una disponibile, apparirà in una barra laterale accanto al video come blocchi di testo con timestamp.

Ogni blocco viene evidenziato mentre viene pronunciato nel video che si sta guardando. La barra di ricerca per la trascrizione si trova in cima alla barra laterale. Cliccando su blocchi di testo specifici gli utenti vengono reindirizzati a quel momento nel video. Per vedere le trascrizioni basta cliccare sull'icona delle impostazioni in fondo al video e poi scegliendo "Trascrizione".

Google Drive: come sfruttare le nuove trascrizioni video

Per accedere alle trascrizioni video, gli utenti devono in primis aprire un video con sottotitoli in Google Drive. In seguito, basta cliccare sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in basso a destra del video per aprire le impostazioni video. Fatto ciò, basterà solo selezionare l'opzione "Trascrizione". Vale la pena notare che, per ottenere una trascrizione, il video deve comunque avere sottotitoli. Per sapere se il video scelto ha sottotitoli, basta cliccare sul il pulsante "CC" nell'angolo in basso a destra del lettore video e visualizzare se questo è impostato su attivo. Gli utenti possono aggiungere sottotitoli a un video facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando "Gestisci tracce sottotitoli". Da lì, basta selezionare il pulsante "Genera sottotitoli automatici". La nuova funzionalità verrà distribuita nelle prossime settimane a tutti i clienti Google Workspace, agli abbonati Google Workspace Individual e agli utenti con account Google personali.