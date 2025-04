Google dichiarato monopolista nella pubblicità online: arriva la sentenza

La recente sentenza della Corte Distrettuale per il Distretto Orientale della Virginia rappresenta un duro colpo per Google, uno dei colossi tecnologici più influenti al mondo. Il giudice Leonie Brinkema ha stabilito che l'azienda ha violato le normative antitrust, mantenendo illegalmente una posizione dominante nel settore della pubblicità digitale. Questo verdetto arriva in un momento cruciale, in cui l'azienda è già sotto scrutinio per il suo presunto monopolio della pubblicità.

Secondo i dati presentati dal Dipartimento di Giustizia statunitense, con il supporto di otto stati, Google controlla circa l'87% del mercato digitale delle tecnologie pubblicitarie. Questo predominio avrebbe permesso all'azienda di imporre condizioni sfavorevoli agli editori, costringendoli a utilizzare le proprie soluzioni software e riducendo significativamente i loro ricavi. Tuttavia, non tutte le accuse sono state accolte dal tribunale. Il giudice ha infatti respinto quelle relative agli strumenti per gli inserzionisti e alle acquisizioni precedenti, come quella di DoubleClick, non ravvisando in esse elementi dannosi per la concorrenza.

Google e le sue battaglie legali

La reazione di Google non si è fatta attendere. Lee-Anne Mulholland, vicepresidente per gli Affari Regolatori, ha espresso il dissenso dell'azienda, difendendo la qualità e l'efficacia dei propri prodotti. Ha inoltre annunciato l'intenzione di ricorrere in appello contro questa parte della sentenza. Questo caso rappresenta solo una delle molteplici battaglie legali che l'azienda sta affrontando. Infatti, solo pochi mesi fa, un altro giudice federale aveva stabilito che Google detiene un monopolio anche nel settore della ricerca online, sollecitando misure correttive significative.

Ora, la Corte dovrà decidere se accogliere la richiesta del Dipartimento di Giustizia di imporre a Google la cessione di alcune componenti del suo business pubblicitario. Per un'azienda con una capitalizzazione di mercato prossima ai 1,9 trilioni di dollari, le conseguenze potrebbero essere profonde e potenzialmente ridefinire l'intero panorama pubblicitario digitale. Questa sentenza riflette anche la crisi che sta attraversando il settore dei media, dove numerose organizzazioni editoriali affrontano difficoltà finanziarie dovute al calo dei ricavi pubblicitari, spingendole verso strategie commerciali aggressive per sopravvivere.