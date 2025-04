Google DeepMind lancia DolphinGemma: una nuova AI che decifra i vocalizzi dei delfini

La comunicazione tra umani e delfini ha fatto un balzo in avanti grazie all’introduzione di un innovativo sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Google DeepMind. Questo progetto, denominato DolphinGemma, mira a decodificare i complessi vocalizzi dei delfini maculati dell'Atlantico, aprendo nuove prospettive per la comprensione di questi straordinari mammiferi marini.

Sviluppato come parte della serie Gemma, il modello DolphinGemma sfrutta un’ampia gamma di dati raccolti dal Wild Dolphin Project (WDP), un’organizzazione no-profit dedicata allo studio e alla conservazione dei delfini. La caratteristica distintiva di questa tecnologia risiede nella sua capacità non solo di interpretare i suoni emessi dai delfini, ma anche di generare vocalizzazioni sintetiche che imitano fedelmente quelle naturali. Questa funzione rappresenta un notevole passo avanti nel campo della comunicazione inter-specie.

Un altro elemento che rende DolphinGemma particolarmente innovativo è la sua ottimizzazione per dispositivi mobili, come il nuovo Pixel 9 di Google. Grazie a questa ottimizzazione, il sistema può funzionare in tempo reale, permettendo agli utenti di interagire direttamente con i delfini attraverso un dispositivo portatile.

I test avverranno con il Pixel 9

Quest’estate, i ricercatori del WDP testeranno le capacità di DolphinGemma utilizzando proprio il Pixel 9, un dispositivo che integra modelli AI e algoritmi di corrispondenza in modo simultaneo, migliorando significativamente l’efficienza delle operazioni sul campo rispetto alle tecnologie precedenti.

Le potenzialità di questa tecnologia non si limitano alla pura ricerca scientifica. La comprensione del linguaggio dei delfini potrebbe fornire preziose informazioni sulla loro organizzazione sociale e sui comportamenti di gruppo, con ricadute significative anche per la conservazione degli ecosistemi marini. Inoltre, Google ha dichiarato di voler rendere queste tecnologie accessibili al pubblico, promuovendo una collaborazione più ampia tra scienziati e cittadini.

Con DolphinGemma, l’intelligenza artificiale si pone come strumento al servizio della biodiversità, unendo innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. In un’epoca in cui le sfide climatiche si fanno sempre più pressanti, questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia possa essere utilizzata per il bene del pianeta.