Google DeepMind: Brain e DeepMind si fondono per l'AI

Google ha da poco annunciato la creazione di Google DeepMind. Si tratta di una nuova divisione che costituisce la fusione di due laboratori di ricerca sull'intelligenza artificiale, ovvero: Google Brain e DeepMind.

Google DeepMind: fusione tra Google Brain e DeepMind

Al riguardo, Sundar Pichai, CEO di Google e Alphabet, ha affermato quanto segue nel post con cui è stata comunicata ufficialmente la notizia.

Combinare tutto questo talento in un unico team focalizzato, supportato dalle risorse di calcolo di Google, accelererà in modo significativo i nostri progressi nell'intelligenza artificiale.

Si tratta di un'importante riorganizzazione che va inevitabilmente a sfidare OpenAI e Microsoft, con l'obiettivo di creare prodotti innovativi nel settore dell'intelligenza artificiale.

Google Research, invece, continuerà a restare indipendente, concentrandosi sui "progressi fondamentali nel settore informatico in aree come algoritmi e teorie, privacy e sicurezza, calcolo quantistico, salute, clima e sostenibilità e intelligenza artificiale responsabile".

A detta di Demis Hassabis, il cofondatore e CEO di DeepMind, la creazione di Google DeepMind consentirà ai migliori talenti di accedere a potenza di calcolo, infrastrutture e risorse per creare la prossima generazione di innovazioni e prodotti di intelligenza artificiale in modo tanto coraggioso quanto responsabile. Il progetto, insomma è piuttosto ambizioso, ma le basi per la buona riuscita non mancano affatto, a quanto pare.

Da tenere presente che la nuova divisione andrà a lavorare a stretto contatto con altre aree di Google per la realizzazione dei servizi finali. A guidare l'intera unità sarà Koray Kavukcuoglu, vicepresidente della ricerca presso DeepMind, e la supervisione verrà affidata a un nuovo consiglio scientifico.