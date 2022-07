Per uno sviluppatore, ottenere una certificazione Google Cloud significa alzare considerevolmente il proprio profilo professionale. Ciò è utile tanto quando si opera già all'interno di una azienda, dove le proprie competenze diventano occasione di crescita e di valorizzazione, sia quando si è in cerca di una nuova posizione ed un badge può essere occasione di visibilità ed apprezzamento. Grazie a TIM e Google Cloud, è possibile iscriversi ad un corso gratuito che accompagna gli sviluppatori fino all'esame di certificazione, potendo attingere alle migliori risorse per farsi trovare pronti al momento della prova finale.

Google Cloud Pro

Google Cloud Pro è un corso gratuito del valore pari a oltre 1000 euro: per potervi partecipare occorre iscriversi entro il prossimo 24 luglio e superare un piccolo test iniziale che va a validare i requisiti minimi necessari per accedere a questa grande opportunità.

Le certificazioni Google Cloud per le quali è possibile intraprendere il corso di formazione gratuito sono le seguenti:

Associate Cloud Engineer (ACE)

"Implementa applicazioni, controlla le operazioni e gestisce soluzioni aziendali. Usa la Google Cloud Console e l'interfaccia a riga di comando per eseguire le classiche attività basate sulla piattaforma al fine di mantenere una o più soluzioni distribuite che sfruttano i servizi gestiti o autogestiti da Google su Google Cloud";

"Permette alle organizzazioni di sfruttare le tecnologie Google Cloud. Grazie alla sua conoscenza approfondita dell'architettura Cloud e della Google Cloud Platform, può progettare, sviluppare e gestire soluzioni solide, sicure, scalabili e dinamiche in grado di guidare gli obiettivi aziendali";

"Progetta, costruisce e risolve i problemi dei sistemi di elaborazione dei dati con particolare attenzione a sicurezza, affidabilità, scalabilità ed efficienza di tali sistemi. Costruisce modelli statistici per supportare il processo decisionale e crea modelli di Machine Learning per automatizzare i processi aziendali chiave".

In tutti i casi la certificazione va a comprovare le competenze maturate per operare sulla Google Cloud Platform.

Come iscriversi

Per iscriversi al corso Google Cloud Pro, organizzato da Google Cloud e TIM in collaborazione con Fast Lane e Codemotion, è sufficiente compilare questo modulo. Le iscrizioni sono già attualmente aperte in vista dell'avvio del nuovo ciclo formativo.

L'occasione è ghiotta: si tratta della seconda opportunità di quest'anno dopo il primo ciclo di formazione lanciato nel mese di marzo, ancora una volta a costo zero ed ancora una volta utile per conseguire le certificazioni e ottenere i badges relativi. Grazie a questo investimento su sé stessi è possibile ottenere un importante impatto positivo sulle proprie prospettive professionali, andando a validare in modo tangibile il proprio percorso formativo, il proprio bagaglio esperienziale ed il plafond di conoscenze da poter spendere sui propri progetti.

La partecipazione al corso permette di avvalersi dell'esperienza di un corpo docenti Fast Lane di alto livello, nonché di lezioni on-demand e sessioni esclusive di Q&A. Sono inoltre disponibili ulteriori materiali quali le "Exam guide" (relative a prodotti e soluzioni oggetto dell'esame di certificazione) e le "Sample questions" (domande indicative di quelli che potrebbero essere gli interrogativi che ci si trova di fronte in un tipico esame di certificazione). L'unica spesa in capo ai partecipanti è quella necessaria per l'iscrizione all'esame della certificazione: l'intero corso, il materiale, le consulenze e tutto quanto concernente la formazione è invece a titolo completamente gratuito.

Un badge di questo tipo certifica "il possesso delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla progettazione, allo sviluppo, alla gestione e all’amministrazione dell’infrastruttura applicativa e delle soluzioni dati sulla tecnologia Google Cloud": l'azienda che ha intenzione di investire in questa direzione potrà beneficiare di una forza lavoro affidabile, di competenza riconosciuta e di alto profilo professionale.

