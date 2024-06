Google Classroom include domande suggerite dall’AI su YouTube

Google Classroom ha aggiunto il supporto per le domande suggerite dall'intelligenza artificiale che gli insegnanti possono allegare ai video di YouTube in base ai loro contenuti. Ciò si basa sulla funzionalità esistente che consente agli insegnanti di trasformare un video di YouTube in una lezione interattiva aggiungendo domande nel video. Tuttavia, il processo attuale richiede che gli insegnanti scelgano manualmente i timestamp, pongano domande e inseriscano le risposte corrette. Il nuovo aggiornamento migliora l'esperienza suggerendo domande e risposte che gli insegnanti possono aggiungere rapidamente ai video e risparmiare tempo. Gli insegnanti possono modificare le domande suggerite dall'intelligenza artificiale per migliorare il contesto o correggere possibili errori prima di allegarle al video YouTube. I docenti possono quindi creare e modificare le loro domande interattive come parte del compito insieme alle domande suggerite dall'intelligenza artificiale.

Google Classroom: le domande generate dall’AI disponibili soltanto in inglese

Google ha affermato in un post sul blog che le domande interattive suggerite dall'intelligenza artificiale sono disponibili per alcuni video in inglese. I passaggi per creare un'attività video di YouTube sono descritti in un documento di supporto, in cui si afferma che le domande suggerite sono disponibili quando viene visualizzata un'icona a forma di scintilla sotto il titolo del video nei risultati di ricerca del video. La funzionalità delle domande interattive funziona solo se l'amministratore dell'area di lavoro ha attivato YouTube come servizio aggiuntivo per gli insegnanti. Tuttavia, gli studenti possono completare un'attività video indipendentemente dal fatto che YouTube sia abilitato o disabilitato.

Oltre a ciò, Google Classroom ha aggiunto il supporto per una funzionalità chiamata Read Along, che era già disponibile come app autonoma per Android. Gli insegnanti possono utilizzare la funzione per assegnare attività di lettura agli studenti in base al livello scolastico, alle competenze fonetiche o alla misura Lexile. Read Along include un assistente di lettura digitale per aiutare gli studenti e dà accesso a oltre 800 libri di narrativa e saggistica. Gli insegnanti possono personalizzare la funzionalità per ogni studente assegnando libri con livelli di difficoltà in base alle loro capacità di lettura. Le domande suggerite dall'intelligenza artificiale e Read Along sono disponibili per determinati livelli di Google Workspace: Education Plus e Teaching & Learning Upgrade.