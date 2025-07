Google Chrome introduce le recensioni AI per negozi online: più sicurezza per gli acquisti

Nel panorama sempre più competitivo dello shopping digitale, una nuova soluzione promette di ridefinire il modo in cui gli utenti valutano i negozi online. Google ha infatti annunciato l’introduzione di una funzione rivoluzionaria nel suo browser Chrome, che sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per offrire recensioni AI sintetiche e imparziali direttamente durante la navigazione.

Questa novità, già disponibile per gli utenti statunitensi, rappresenta un passo decisivo verso un’esperienza di e commerce più trasparente, sicura e consapevole.

Un assistente digitale per gli acquisti

La nuova funzionalità si presenta come un vero e proprio assistente digitale per chi acquista online: accanto alla barra degli indirizzi di Chrome compare una piccola icona che, se selezionata, apre un pop-up informativo.

In pochi secondi, l’utente può accedere a un quadro completo sulla reputazione del sito visitato, con dettagli su qualità dei prodotti, politiche di reso, servizio clienti e prezzi. Tutto questo grazie all’analisi automatica e alla sintesi di dati provenienti da fonti affidabili come Trustpilot, Reputation.com e ScamAdviser, riducendo drasticamente il rischio di recensioni manipolate o non attendibili.

Feedback da diverse piattaforme

Ciò che rende davvero innovativa questa soluzione è la capacità dell’intelligenza artificiale di raccogliere, filtrare e riassumere migliaia di feedback da diverse piattaforme, restituendo un giudizio sintetico e imparziale.

Questo processo, gestito in tempo reale, permette agli utenti di orientarsi con maggiore consapevolezza tra le tante offerte presenti nei negozi online, limitando il rischio di incappare in truffe o esperienze negative. La sicurezza negli acquisti digitali diventa così un elemento centrale, non solo per i consumatori, ma anche per i merchant che puntano a costruire una reputazione solida e trasparente.

Disponibilità della funzione

Al momento, la funzione è riservata agli utenti americani, disponibile esclusivamente in lingua inglese e solo nella versione desktop di Chrome. Google non ha ancora annunciato una data per il rilascio su dispositivi mobili o in altre lingue, lasciando gli utenti internazionali in attesa di aggiornamenti.

Tuttavia, l’azienda di Mountain View sembra determinata a proseguire sulla strada dell’innovazione, seguendo la scia di player come Amazon, che già utilizza sistemi di recensioni AI per facilitare la scelta dei prodotti e garantire una maggiore trasparenza.